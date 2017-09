Arsenal investigará confusão envolvendo torcedores do Colônia antes do jogo pela Europa League

Reforço policial foi chamado não só para fora do estádio, mas dentro também (Foto: Mark Kerton / Getty Images)

A confusão que houve antes da vitória do Arsenal frente ao Köln pela Uefa Europa League nessa quinta-feira (14) não deve ficar barato para os participantes, segundo o clube londrino. Em uma nota lançada nesta sexta-feira (15), os Gunners disseram que abrirão sua própria investigação depois de prisões realizadas pela polícia da capital inglesa relacionada ao caos instalado pela torcida visitante.

Antes do apito inicial, os torcedores da equipe alemã deram problemas nos arredores do Emirates Stadium. Apenas três mil ingressos foram destinados ao Köln, mas é entendido que outros 17 mil viajaram para Londres e essa multidão acabou atrapalhando a entrada dos torcedores da casa, além de causarem danos para a localidade, segundo uma das acusações da Uefa para os visitantes.

Na nota, lê-se que a prioridade máxima do Arsenal é a segurança nas organizações dos jogos e o clube informa também que havia trabalhado durante a noite passada em conjunto com a federação que comanda o futebol na Europa e com a polícia, visando soluções para com os ingressos vendidos aos visitantes.

A partida acabou sendo adiada em uma hora devido à confusões no entorno do Emirates (Foto: Richard Heathcote / Getty Images)

"Também trabalhamos com os colegas em Colônia para que pudessem parar os torcedores que viajaram sem ingressos. Isso incluía em um número de medidos que preveniam os ingressos serem vendidas de maneira geral. Os três mil destinados ao Köln estão predeterminados pela regra, mas claramente muito mais torcedores viajaram, causando significativas perturbações e congestionamento fora do estádio", acrescentou a nota. Vale lembrar que a confusão acabou atrasando o início do jogo em uma hora.

Conclui-se no informe que a agremiação revisará todo o conteúdo que tem sobre o embate e estará melhor preparada para futuros acontecimentos.

A polícia inglesa também se pronunciou brevemente sobre o assunto logo após a partida, afirmando que cinco pessoas foram presas por suspeitas de ofensas da ordem pública, além de confirmar no momento do comunicado que a maioria das pessoas já haviam deixado os arredores.