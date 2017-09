Pocchetino lamenta resultado mas elogia trabalho dos jogadores: "Esforço foi fantástico"

Foto: Shaun Brooks/Action Plus/Getty Images

Não foi dessa vez. Mais um dia em que o Tottenham atua no Wembley pela Premeir League e não consegue vencer. O adversário da vez foi o Swansea neste sábado (16) e o placar ficou no 0 a 0 durante os 90 minutos. Na temporada, forma três dos cinco jogos do campeonato em casa e apenas um ponto somado. O time de Londres deixou de ficar mais próximo do G-4.

O resultado foi frustrante para Mauricio Pocchetino, comandante dos Spurs. Para ele, o time foi correto e ficou no quase, faltando apenas o gol. "Nós jogamos bem, criamos chances, dominamos o jogo, mas isso é futebol. Para ganhar, você precisa ser eficaz e esperto no objetivo e não estávamos. A equipe estava boa em campo, o esforço foi fantástico e o único desapontamento foi o resultado."

O técnico ressaltou o esforço dos jogadores como fundamental na partida. O time da casa teve algumas chances de marcar com Harry Kane e com Heung Min-Son, ambas parando no goleiro polonês Fabianski. Agora a palavra da vez, depois de mais um empate, é foco.

"Quando você tenta, não posso dizer senão agradecer aos jogadores porque o esforço deles foi fantástico. Amanhã treinaremos e continuaremos em frente. É só no início da temporada e precisamos ficar calmos e tentar vencer o próximo jogo", enfatizou.

O goleiro Hugo Lloris corroborou com o treinador, alertando também para o trabalho dos jogadores. "Foi uma boa performance sim, mas não o suficiente.Tivemos algumas chances, mas precisamos começar o jogo de uma maneira melhor e ser mais agressivos nos primeiros 10 ou 15 minutos. O Swansea veio aqui para tentar a sorte. Tentamos e tentamos até o final, mas, infelizmente, ficamos no empate".

As duas equipes agora têm compromisso na Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Ambos os times jogam na terça-feira (19) às 16h. No Wembley, os Spurs encaram o Barnsley enquanto o Swansea visitará o Reading.