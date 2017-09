Mourinho destaca importância do volante Carrick no Manchester United

(Foto: Getty Images)

O volante Michael Carrick tem sido privado de tempo de jogo no Manchester United, mas continua com um papel no time. O jogador foi nomeado capitão depois da saída no verão de Wayne Rooney, mas não jogou um único minuto desde que ganhou a faixa. Ele, entretanto, poderá voltar aos gramados contra o Burton Albion, nesta quarta-feira (20), às 16h, em Old Trafford, pela Copa da Liga Inglesa.

De acordo com o treinador José Mourinho, o jogador de 36 anos continua tendo uma grande importância no clube. Com isso, o comandante usou como exemplo dois grandes jogadores no Manchester United, sendo eles o goleiro Sergio Romero e o meia Ander Herrera.

"Romero jogou a final da Europa League, que foi o jogo da temporada para nós, e não está jogando. Assim como também Ander Herrera que foi o jogador da temporada e não está começando partidas. Essa é a vida em clubes grandes", explicou.

Mourinho também falou o porquê da renovação de contrato de Carrick e explicou o motivo de o jogador não estar sendo relacionado em jogos. Para o técnico, os ocupantes no elenco estão em uma melhor fase. "Nós demos a ele um contrato porque pensamos que ele é um bom jogador, um jogador importante. Ele apenas está num time em que penso que nesse momento, [Nemanja] Matic e [Marouane] Fellaini estão na melhor forma que eu já os vi", avaliou.

O técnico ainda destacou a boa fase de Matic e Fellaini neste início de temporada. Mourinho disse que Carrick e Ander terão de ter paciência. Mesmo os dois jogadores não atuando, José não deixou de destacar a importância deles.

"Eu nunca vi Matic ou Fellaini jogando tão bem, então ele está no time com esses dois caras jogando de forma absolutamente fenomenal, então Carrick e Ander é paciência, porque vai chegar o momento e eles serão jogadores importantes para nós com certeza. Esse é um time, esse é um elenco, nós apenas podemos jogar com 11 caras", concluiu.