Lacazette faz dois, Arsenal bate West Brom e mantém sequência positiva em casa

Na partida de encerramento da sexta rodada da Premier League 2017/18, o Arsenal recebeu o West Bromwich Albion na tarde desta segunda-feira (25) e saiu vitorisoso, conquistando a terceira vitória em casa na temporada, mantendo o 100% nos seus domínios. Lacazette marcou dois para os Gunners baterem Baggies por 2 a 0 e para se tornar o primeiro jogador do clube londrino em quase três décadas a marcar gols nos três primeiros jogos em casa e o primeiro na era PL.

O triunfo envia o Arsenal para a sétima colocação na tabela de classificação, agora 10 pontos ganhos, o único com tantos pontos. Fica na frente de Huddersfield que tem nove e atrás de Watford que soma 11. Já o West Brom mantém os oito pontos e cai para a 11ª posição.

Jogando no próximo sábado (30), o time comandado por Tony Pulis recebe o Watford às 11h, enquanto que a equipe de Arsène Wenger joga no domingo (1º), às 8h, contra o Brighton and Hove Albion, também no Emirates Stadium.

Lacazette marca gol solitário na primeira etapa

Com o equilíbrio inicial já característico na maioria das partidas do futebol mundial tomando conta do jogo, a primeira chance só acabou acontecendo aos oito minutos, e foi dos visitantes. Jay Rodriguez recebeu bola na esquerda, avançou e limpou a marcação. O atacante acabou escorregando, mas conseguiu se levantar e bater de perna esquerda. Cech fez a defesa de leve para fazer a bola bater na trave. No rebote, Livermore não conseguiu concluir em gol.

Três minutos mais tarde, Gibbs, ex-Arsenal, apareceu pela esquerda arriscando chute, mas a bola passou à direita do goleiro adversário. Começo positivo para o West Brom nos primeiros 15 minutos. Mas, aos 19 minutos, os Gunners conseguiram abrir o placar. Lacazette cabeceou para o gol aberto depois de bola na trave em cobrança de falta de Alexis Sánchez, que acabou deixando o goleiro no chão.

A partida ganhou um ar mais morno, visto a postura defensiva dos donos da casa, que deixavam o adversário ficar com a bola mais tempo do que geralmente concede, esperando uma oportunidade de contra-ataque para tentar matar o jogo, utilizando da velocidade de Sánchez, o passe de Ramsey e a agilidade de Lacazette. Aos 38 minutos, os visitantes quase conseguiram empatar, mas a marcação Gunner tirou em cima da linha. Os Baggies fizeram uma pequena pressão no fim, quase chegando à igualdade, mas sem sucesso.

Camisa 9 marca o 100º gol de pênalti do Arsenal na Premier League e mata a partida

Se no primeiro tempo o West Brom teve a bola mais tempo do que o comum de quando alguém visita o Emirates, a segunda etapa isso mudou. O Arsenal passou a controlar mais a bola e a pressionar o adversário quando ele tinha a redonda. Aos seis minutos, Kolasinac fez bela jogada pela esquerda, cruzou rasteiro para Elneny, que ajeitou e tocou para Lacazette. O francês girou na marcação e arriscou o chute, que foi desviado e saiu em linha de fundo.

Aos 20 minutos, Ramsey fez jogada pela esquerda, invadiu a área e foi derrubado pelo marcador, sendo concedido o pênalti para os donos da casa. Na cobrança, o camisa 9 cobrou com calma e ampliou a vantagem para o Arsenal. Para o restante do jogo, a equipe de Wenger conseguiu manter o jogo mais calmo, com a bola, sem deixar que o adversário tivesse chances de marcar gols e tentar voltar ao jogo.

Substituições pelo lado dos anfitriões foram feitas, mas sempre trocando seis por meia dúzia, mantendo os corpos necessários para continuar ganhando o meio e os espaços em campo para manter a estratégia citada depois de ter feito o segundo gol no jogo.