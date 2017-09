United goleia o lanterna Crystal Palace e se mantém na briga pela ponta

Pela sétima rodada da Premier League, o Manchester United recebeu o Crystal Palace neste sábado (30) e venceu a equipe londrina por 4 a 0. Os comandados de José Mourinho assumem a liderança novamente empatado com o rival Manchester City, mas fica atrás por saldo de gols mais baixo (20 a 19)

A vítima da vez foi o Crystal Palace, lanterna e time de pior campanha na liga, tendo perdido todos os seus jogos e não marcou em nenhum deles. Os gols do United foram marcados por Mata, Fellaini (2 vezes) e Lukaku.

O próximo jogo dos Red Devils será o clássico contra o Liverpool em Anfield, no dia 14 de outubro, pela oitava rodada da Premier League. Já o Palace recebe o Chelsea em seus domínios, também no dia 14. O campeonato inglês fará uma pausa devido às Datas FIFA.

United marca no início e domina o Palace na primeira etapa

O favoritismo dos Reds Devils se confirmou logo aos dois minutos de jogo quando Rashford faz bela jogada pela esquerda e serviu Mata, que abriu o placar batendo de canhota. O United seguia dominando o jogo mantendo a posse de bola no campo de ataque, porém sem criar muitas chances.

O Palace pouco ameaçava o time da casa, somente em poucas vezes quando conseguia um escanteio. Porém a partir dos 30 minutos, o time londrino se tornou mais contundente quando atacava e obrigou De Gea a fazer boa defesa.

Após se recuperar do susto, o United retomou o controle do jogo e ampliou com Fellaini, que completou pro gol após cruzamento preciso de Ashley Young. E quase os Red Devils marcaram o terceiro aos 42 com Rashford, mas parou no goleiro Hennessey. A maioria das jogadas do time de Manchester eram criadas pelo flanco esquerdo com Young e Rashford.

Time da casa mantém domínio e transforma vitória em goleada no fim com Lukaku

A segunda etapa começou como terminou a primeira: United marcando no início. Fellaini marca novamente, desviando de cabeça após cobrança de falta precisa de Rashford.

O Palace, mesmo perdendo por 3 a 0, buscava o seu primeiro gol na Premier League. O United apostava na velocidade de seus homens de frente, principalmente após as entradas de Martial e Lingard. Depois das alterações, o jogo ficou mais morno.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o artilheiro Lukaku deixou o dele após nova jogada pela canhota, dessa vez com Martial. E terminou assim, 4 a 0 para o United, mesmo placar aplicado contra West Ham, Swansea e Everton.