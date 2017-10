Klopp critica táticas de Mourinho após empate sem gols: "Não faria isso em Liverpool"

Foto: Getty Images/John Powell

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou na entrevista coletiva após o empate sem gols diante do Manchester United que as táticas de José Mourinho seriam inaceitáveis ​​em um clube como Liverpool. Klopp sentiu que seu time dominava o jogo e achou que deveria ter sido dada uma penalidade em Philippe Coutinho, após cair sob pressão de Ander Herrera.

Klopp falou à emissora britânica Sky Sports sobre o desempenho dos Reds em campo. "Eu acho que o desempenho valeu três pontos. Nós fomos o melhor time. Eu acho que o Manchester United veio aqui para levar um ponto e eles conseguiram. Nós queríamos três pontos e não conseguimos", comentou.

O alemão deu uma alfinetada no estilo que José Mourinho tomou para a partida deste sábado (14). "Tenho certeza que se jogássemos assim, você não poderia fazer isso em Liverpool. Obviamente para o Manchester United está tudo bem. É bastante difícil quando uma equipe de primeira classe como o United tem essa abordagem defensiva. Você não terá 20 chances. Mas nós tivemos o suficiente, uma grande chance no primeiro tempo e um pênalti contra Phil [Coutinho], mas não tivemos sorte", disse o técnico do Liverpool.

Sobre a sorte, Klopp lamentou a falta dela para o lado do Liverpool. "Você precisa de um pouco de sorte. Eu vi isso no jogo, então pensei que o árbitro poderia vê-lo também, mas é muito cedo para isso. Estou feliz com grandes partes da performance. Eu disse aos jogadores que já decidimos tomar o caminho difícil ao integrar o Liverpool, então nós temos o caminho mais difícil. Vamos continuar", falou Klopp.

Mesmo com o empate, Klopp destaca que a distância entre Liverpool e Manchester United não é tão grande quanto parece. "Nós só perdemos um jogo da Premier League, não é bem o que queremos, mas, obviamente, todos podem ver que não estamos a quilômetros do Manchester United, mesmo que tenham alguns pontos a mais", comentou o alemão.

O Manchester United não conseguiu repetir o poderio ofensivo que os impulsionou para o topo da Premier League na temporada. Perguntado se estava frustrado com as táticas de Mourinho, Klopp acrescentou: "Não tenho o direito de me sentir frustrado com a maneira como eles jogaram. Tenho certeza de que ele não poderia fazer isso no Liverpool. Se é OK em Manchester, não cabe a mim julgar, então está tudo bem", afirmou Jürgen Klopp.

A performance e a vontade de vencer do Liverpool deixaram Klopp uma boa impressão, assim como os substitutos que entraram ao longo do jogo. "Nós temos que pensar sobre o nosso desempenho e a situação não é pior. Queríamos ganhar, todos podiam ver isso, estávamos trabalhando para isso, todos os substitutos eram bastante ofensivos e aconteceram muitas performances individuais brilhantes em um jogo difícil", completou Klopp.