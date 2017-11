Meia Xhaka crê que Arsenal pode brigar com City pelo título da PL: "Tudo pode acontecer"

Foto: Getty Images/Stuart MacFarlane

O meio-campista do Arsenal, Granit Xhaka, acredita que o clube pode competir com o Manchester City pelo título da Premier League desta temporada, após a vitória no dérbi contra o Tottenham. Com os 2 a 0 no sábado, o Arsenal está em sexto lugar na Premier League, a 12 pontos atrás do líder City.

No entanto, Xhaka está convencido de que o time de Arsène Wenger pode competir por taças nesta temporada. "Eu acho que no futebol tudo é possível", disse o suíço à emissora britânica Sky Sports News. "O Manchester City, no momento, está em uma sequência muito boa. Eles estão indo muito bem e outros perderam pontos - o que eles não fizeram -, mas é concebível que eles também possam perder pontos", comentou Xhaka.

O jogador de 25 anos, que representou o Arsenal em todos os 12 jogos de liga nesta temporada, admite que as recentes apresentações do City estão elevando o nível para aqueles que estão no grupo de perseguição ao líder. O Manchester City perdeu apenas dois pontos nesta temporada e marcou um total de 40 gols, mas Xhaka antecipa que os comandados de Guardiola poderiam logo desacelerar, o que o Arsenal pode aproveitar.

"Eles podem não continuar como foram", acrescentou Xhaka. "Mas nosso objetivo é apenas nos concentrarmos em nós mesmos. Sabemos que precisamos trabalhar e estamos convencidos de que podemos competir no topo", completou.

O otimismo do suíço é latente em suas falas. "Tudo é possível, sou uma pessoa que pensa realisticamente, mas também tem sonhos e fantasias. No futebol, tudo é sempre possível", afirmou Xhaka.

O Arsenal enfrentará o Burnley, no próximo domingo (26) pela 13ª rodada da Premier League. Os Gunners estarão em busca da quinta vitória de liga nos seus últimos seis jogos.