Wenger elogia atuação do Colônia após derrota do Arsenal na UEL: "Foram eficientes"

Foto: David Price/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal foi derrotado pelo Colônia nesta quinta-feira (23) pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Guirassy, de pênalti. Apesar do revés, os Gunners, já classificados para a próxima fase, garantiram a primeira colocação do Grupo H, após o empate entre Estrela Vermelha e BATE Borisov.

O time de Arséne Wenger entrou em campo já classificado, com dez pontos e na liderança do Grupo H. Justamente por isso o técnico francês poupou jogadores importantes do elenco como Özil e Alexis Sanchez, e foi à campo com uma equipe alternativa.

O técnico dos Gunners, disse que sua equipe dominou a partida em todos os aspectos, porém não aproveitou as chances: "Todas as estatísticas da partida estavam à nosso favor, exceto a mais importante".

"Nós tivemos a posse de bola. Basicamente, perdemos o jogo com apenas um chute. Foi uma ótima cobrança, mas aquilo não foi pênalti. Perdemos um pouco a precisão nos passes no terço final do campo, o que é fundamental para marcar gols. Tivemos muitas chances boas, mas sempre faltava alguma coisa para a bola entrar. O Colônia foi eficiente, se defendeu bem e a torcida os ajudou muito", declarou Wenger.

O treinador francês também falou sobre a dificuldade dos jogadores entrarem focados na partida com a equipe já classificada para o mata-mata da Uefa Europa League.

"Eu gostei da atitude do time, foi boa. Demorou um pouco até ditarmos o ritmo do jogo. No segundo tempo, o jogo acelerou bastante. O gramado estava um pouco prejudicado, o que afetou os jogadores. Mas não posso culpar a preparação ou a concentração deles", ressaltou o técnico do Arsenal.

Os Gunners voltam à campo no próximo domingo (26) pela 13ª rodada da Premier League. O adversário do Arsenal será o Burnley, fora de casa.