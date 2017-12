Federação Inglesa abre inquérito sobre caso entre Guardiola e Redmond

Foto: Getty Images

A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu inquérito para investigar conversa entre Pep Guardiola e o jogador Nathan Redmond após partida entre Manchester City e Southampton, na quarta-feira (29). Conforme relatos, o treinador teria sido agressivo e desrespeitoso com o atacante.

Questionado por jornalista, Guardiola respondeu que apenas tinha falado para Nathan sobre a qualidade do saints e sobre como o jogador tem potencial para jogar mais do que estava jogando. Em sua conta do instagram, o atacante se pronunciou confirmando a versão do treinador e desmentindo história publicada pelo jornal inglês The Sun.

"Eu quero deixar claro que o treinador Pep Guardiola não falou nada que o The Sun está publicando falsamente. Sim, ele foi apaixonado, intenso e agressivo, mas foi muito educado e positivo. Ele comentou minhas qualidades como jovem jogador inglês e como ele queria que eu atacasse seu time da mesma forma que o Southampton atacou na temporada passada. Eu respondi que estava fazendo o que o meu treinador tinha mandado fazer. É isso. Nada mais, nada menos. Nada negativo ou ofensivo e é isso que faz Pep um dos melhores técnicos do futebol mundial", relatou o jogador.

Por fim, ele também elogiou e agradeceu Guardiola. "Perder o jogo da forma como nós perdemos, no ultimo chute do jogo, depois de todo esforço por mais de 90 minutos, foi muito decepcionante, mas quando quando um dos melhores treinadores do mundo te elogia ou te dá algum conselho, você escuta. Essa é apenas mais um exemplo de jornalismo preguiçoso."

Pep Guardiola tem até as 17h da segunda-feira (04) para se pronunciar sobre o ocorrido. Os dois times jogam neste domingo (03), pela 15ª rodada da Premier League. O City joga em casa contra o time da rainha, West Ham, e o Southampton enfrenta o Bournemouth.