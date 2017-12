Mourinho ataca Manchester City após derrota no clássico: "Eles têm sorte e ainda são ajudados"

Foto: Michael Steele / Getty Images

José Mourinho não esteve muito contente com a arbitragem na derrota para o Manchester City, neste domingo (11), pela 16ª rodada da Premier League 2017/18. Ao final do jogo, o técnico português criticou a não marcação de pênalti próximo do fim do duelo, bem como disse que o rival teve 'sorte' ao vencer a partida com dois erros dos Red Devils.

O histórico do treinador com reclamação direcionada à arbitragem é grande e conhecido, inclusive na parte das multas. Mas isso não impediu que o ex-Real Madrid atacasse Michael Oliver em entrevista pós-jogo depois de entender que o mediador não apitou penalidade máxima em Ander Herrera.

"Sinto muito por nós e pelo Michael [Oliver]. É um pênalti claro", declarou. "Ele teve uma boa atuação, mas é uma penalidade clara. Ele cometeu um erro, pode acontecer. Mas o mesmo aconteceu aqui na temporada passada, quando não foi marcado pênalti de Bravo no Rooney. Na época, o árbitro era Mark Clattenburg", acrescentou o português.

Os ataques, porém, não pararam por aí. Outro 'alvo' de Mou foi o próprio Manchester City. O comandante dos Red Devils reconhece a qualidade que os rivais têm, mas acredita que eles tiveram 'sorte' ao contar com duas falhas defensivas do time de Old Trafford.

"Marcaram dois gols fáceis, em dois erros inacreditáveis. Quando sentimos gols desse tipo em um jogo dessa magnitude, nos sentimos mal, porque agora todos vão falar do que eles fizeram bem, e, no final das contas, marcaram dois gols do nada, na sorte", apontou.

Por fim, José ainda falou que vai ser complicado tirar o título do City agora, que tem 11 pontos de vantagem na liderança. "Não sei [se as chances do United são remotas]. Eles são muito bons, têm ajuda dos árbitros e têm sorte, então talvez sim. Mas essa semana tem um novo jogo, e lutaremos para tentar diminuir a vantagem para o City", disse.

O Manchester United retorna a campo na próxima quarta-feira (13), quando enfrenta o Bournemouth pela 17ª rodada da Premier League. E com um turno ainda para ser jogado, a missão dos Red Devils será a de caçar os vizinhos.