Bailly passará por cirurgia no tornozelo e desfalcará Manchester United por até três meses

O Manchester United terá uma baixa importante por um bom tempo desta temporada. Nessa sexta-feira (15), foi confirmado que Eric Bailly ficará de fora do elenco por até três meses. O zagueiro marfinense lesionou o tornozelo na derrota por 1 a 0 para o Chelsea, em 5 de novembro, e desde então estava fora do time. Agora, o técnico José Mourinho confirmou que Bailly fará uma cirurgia no local e passará um bom tempo fora de combate.

“Bailly fará uma cirurgia, a decisão está tomada. Não digo que ele estará fora pelo resto da temporada, mas pelo menos nos próximos dois ou três meses. Mas agora temos Jones e Smalling, até mesmo o Blind, então é uma posição onde teremos uma boa reposição. Mas claro, sentiremos falta deste jogador”, disse o técnico português, lembrando das peças que tem para substituir seu mais novo lesionado – Phil Jones, Chris Smalling e Daley Blind. Além deles, Victor Lindelöf e Marcos Rojo também são opções para a defesa do time.

Desde sua lesão, Bailly perdeu as últimas oito partidas pelos Red Devils, além de ter ficado de fora também da última data Fifa pela seleção da Costa do Marfim. O zagueiro de 23 anos se junta ao volante Michael Carrick no departamento médico do Manchester United – o inglês está com uma lesão na panturrilha e só atuou nesta temporada na vitória por 4 a 1 contra o Burton Albion, pela Copa da Liga Inglesa, em 20 de setembro.

O próximo compromisso dos Red Devils, já sem Bailly disponível, é pela Premier League, no próximo domingo (17) contra o West Bromwich, fora de casa, às 12h15 (horário de Brasília). Na atual temporada do campeonato inglês, o maior campeão do país é o segundo colocado com 38 pontos, 11 atrás do líder e grande rival Manchester City.