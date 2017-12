Klopp ressalta atuação do Liverpool ante o Bournemouth: "Tudo funcionou hoje"

Google Plus

Foto: Catherine Ivill via Getty Images

Fora de casa, o Liverpool goleou o Bournemouth por 4 a 0 na tarde deste domingo (17) pela 18ª rodada da Premier League. Os gols dos Reds foram marcados por Coutinho, Lovren, Salah e Firmino. Com a vitória, o time de Jürgen Klopp assume o quarto lugar do campeonato.

O treinador alemão falou sobre a boa vitória do Liverpool, dizendo que sua equipe se entregou ao máximo para conseguir o resultado. Além da entrega, segundo Klopp os Reds se mostraram muito bem organizados em campo.

"Gostei muito da atuação de hoje. Excelente organização, defenderam bem e atacaram de forma maravilhosa. Tudo funcionou hoje; entraram focados e concentrados, do jeito que tem que ser. Jogar aqui (no Dean Court) é difícil e se não entrar do jeito que entraram hoje, não vence" disse Klopp.

Com o gol marcado contra os Cherries, Mohamed Salah chegou à 20 gols com a camisa do Liverpool sendo 14 na Premier League, fazendo o egípcio artilheiro da competição. Klopp também falou sobre o camisa 11, destacando sua importância para a equipe.

"Fazemos de tudo para ele (Salah) se manter em forma e continuar jogando assim. Ele é muito importante para nós. Porém, gosto de destacar o coletivo. Essa ideia dos 'quatro melhores' (Coutinho, Salah, Firmino e Mané), eu não gosto muito. Prefiro falar sobre todos os jogadores que se doam para a equipe e conseguirmos o resultado" ressaltou o alemão.

O Liverpool volta à campo na próxima sexta-feira (22) pela rodada final do primeiro turno da Premier League. O jogo será contra o Arsenal, em Londres, às 17h45 (Brasília).