Mourinho mostra vontade de cumprir contrato com United e fala sobre 'calma' à beira do campo

Mourinho tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2019 (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

José Mourinho afirmou nesta quinta-feira (4) que pretende cumprir seu contrato com o Manchester United até o fim. Em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube, o português assegurou que seu compromisso com os Reds Devils é "total" e julgou como "lixo" as especulações de que poderia deixar a agremiação.

"As notícias que falam da minha saída são lixo", disparou o 'Special One'. "Se você quiser me perguntar diretamente se eu me vejo na próxima temporada no Manchester United, então eu digo que me vejo [aqui]. Como eu disse quando cheguei, vou sair quando o clube quiser que eu saia, porque não tenho a intenção de sair", acrescentou.

Mourinho está na metade de seu contrato de três anos com o Manchester United. Ele chegou ao clube inglês em maio de 2016 para suceder o holandês Louis van Gaal e assinou vínculo até 30 de junho de 2019.

"Minha intenção é ficar e trabalhar e melhorar e levar o clube para onde o clube pertence. E eu quero ficar. Eu não vejo nenhum motivo para não ficar. Eu ainda tenho um contrato. Na verdade, eu estou no meio do meu contrato. Eu não estou nos últimos meses. Meu desejo é ficar até que os donos e o conselho estejam felizes com meu trabalho", destacou José.

Atual campeão da Uefa Europa League, o Manchester United está garantido nas oitavas de final da Uefa Champions League – onde enfrentará o Sevilla – e é o vice-líder da Premier League, mas a 15 pontos de distância do líder e rival Manchester City.

"A pior coisa que me podem fazer é duvidar do meu profissionalismo, da minha dedicação ao meu clube, do meu trabalho, dos meus jogadores, de tudo o que diga respeito ao meu trabalho. O meu compromisso com o clube é total e quero ficar", bradou.

Comportamento à beira do campo

José Mourinho não é daqueles técnicos que ficam agitados e perdem as estribeiras à beira do campo. Muito pelo contrário. Às vezes, o português continua sereno mesmo quando sua equipe toma um gol. Ele também abordou este assunto em sua coletiva.

"Só porque eu não fico me comportando que nem um palhaço na área técnica isso significa que eu perdi a paixão pelo futebol?", questionou. "Eu prefiro fazer as coisas do meu jeito, de uma forma mais madura, é melhor pro meu time e para mim. Você não tem que ficar que nem um alucinado na lateral do campo", findou.