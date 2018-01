Brighton anuncia contratação do atacante Jürgen Locadia, ex-PSV, por valor recorde

(Foto: Kieran Cleeves/Brighton & Hove Albion)

O Brighton anunciou, nesta sexta-feira (19), a contratação do atacante Jürgen Locadia, ex-PSV. O valor pago pela transferência não foi divulgado, mas é o maior da história dos Seagulls - acredita-se que por volta de ‎€ 16 milhões. Proveniente das categorias de base do clube de Eindhoven, o holandês de 24 anos assinou contrato até junho de 2022, após ter sido aprovado nos exames médicos. Ele irá usar a camisa 25.

"Estamos muito satisfeitos por termos assinado com o Jürgen e contentes em recebê-lo no clube", disse o técnico do Brighton, Chris Hughton.

Locadia estreou com gol pelo time holandês em 2011, aos 17 anos, entrando como substituto. Ele tem um total de 45 gols e 34 assistências em 127 jogos na Eredivisie. Nesta temporada, deu seis assistências em 15 partidas disputadas pela competição. O atleta ainda coleciona passagens pelas seleções de base da Holanda, mas nunca atuou pela equipe principal. Ele já chegou a ser convocado em três ocasiões, sendo a última em março de 2016. No entanto, em todas, acabou sendo cortado por lesão.

"Ele é um jogador que nós já acompanhávamos há algum tempo e não era nenhum segredo que queríamos contratar um atacante com um estilo semelhante ao dele. Ele é um centroavante forte, poderoso e rápido, com um grande faro de gol e irá aumentar as nossas opções de ataque na segunda metade da temporada. Jürgen já tem um recorde interessante de gols com o PSV na primeira divisão holandesa e esperamos que possa continuar isso aqui conosco na Premier League", finalizou o treinador.