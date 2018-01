Martial marca, Manchester United supera atuação ruim e vence Burnley

Muitos toques e pouca criatividade

O Manchester United, com uma maior qualidade, começou controlando a posse da bola nos minutos iniciais, mas, com Paul Pogba sendo marcado de uma maneira muito correta, os comandados de José Mourinho não conseguiam transformar esse volume de jogo em chances reais de gol, o que resultava em muitos toques e pouca criatividade. O Burnley, por sua vez, passou os primeiros minutos focado em defender, a principal qualidade da equipe treinada por Sean Dyche.

(Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Com o passar do tempo, porém, o papel foi totalmente invertido: o Burnley, que passou a gostar da partida, começou a dominar as ações do jogo, e, mesmo com uma menor porcentagem na posse da bola, assustava mais que os Red Devils quando iam ao ataque. Dessa maneira, a impressão deixada é que o jogo dos Clarets era milhões de vezes mais sólido e organizado, principalmente quando a bola passava nos pés de Gudmundsson e Jeff Hendrick.

Enquanto o Burnley assustava quando ia ao ataque, principalmente com a presença de Ashley Barnes na área, o Manchester United sucumbia ao próprio jogo, já que se limitava apenas a tocar pela entrada da área, o que era facilmente bloqueado pela sólida defesa dos Clarets, uma das melhores da atual Premier League. Nesse contexto, os Red Devils possuíam muitas dificuldades para quebrar as linhas defensivas do adversário, o que resultou em um primeiro tempo pouco criativo e empatado sem gols.

Martial marca e garante difícil vitória ao United

Os primeiros minutos da etapa complementar traduziram o que fora visto nos primeiros 45 minutos: um Manchester United que possuía a posse da bola, mas que passava longe de assustar, dependendo totalmente de um brilho de Paul Pogba, que, assim como todo o restante da equipe dos Red Devils, era marcado com muita qualidade pelo sistema defensivo do Burnley, que se aproveitava de contra-ataques para tentar ameaçar De Gea.

O Manchester United, depois de muito tempo, conseguiria abrir o placar após uma rara falha defensiva dos Clarets: Lukaku recuperou a bola no meio-campo, atraiu dois marcadores adversários e, com muita visão, conseguiu encontrar Martial totalmente livre no lado oposto. O francês, com muito espaço, finalizou colocado, sem chances para Pope, que tentou “advinhar” o chute do camisa 11 e caiu para o lado errado.

(Foto: Alex Livessey/Getty Images)

A resposta dos locais não demoraria. Poucos minutos após o gol de Martial, Barnes recebeu uma bola na entrada da área, protegeu com seu corpo e foi derrubado por Smalling. Na cobrança de falta, o islandês Gudmundsson finalizou com perfeição, mas a bola beijou o travessão, indo para fora. Dessa maneira, ficava claro que, apesar do gol sofrido, a equipe de Sean Dyche não sentiria o tento e continuaria atacando da mesma maneira.

Com o gol e chegando à metade do tempo, a partida se tornou aberta: o Manchester United tentava provar a sua superioridade técnica e buscava ampliar o placar, mas o Burnley, diferentemente da primeira etapa, era bem mais agressivo nos contra-ataques e, aproveitando as lacunas deixadas, assustava muito a equipe de José Mourinho, mas, mesmo assim, não conseguia criar uma chance real de gol, já que todos os ímpetos ofensivos eram bloqueados pela defesa do United.

Chegando ao fim da partida, os treinadores mexeram nas respectivas equipes: Sean Dyche colocou Vokes, Nkoudou e Wells, buscando empatar a partida, enquanto que José Mourinho promoveu a entrada de Fellaini, buscando manter a vitória parcial. A equipe da casa tentava assustar com bolas alçadas na área, mas não conseguiu cumprir o objetivo de balançar as redes, o que representou uma suada vitória dos Red Devils.