Mourinho garante confiança na contratação de Alexis Sánchez: "Acho que vai acontecer"

(Foto: Robbie Jay Barratt via Getty)

Não foi nenhuma atuação de gala, mas os três pontos foram garantidos: neste sábado (20), o Manchester United triunfou sobre o Burnley por 1 a 0, com gol do francês Martial. Apesar das falhas apresentadas dentro de campo, o treinador deixou o estádio Turf Moor satisfeito com o desempenho de seus comandados.

"É uma performance diferente, mas necessária para conseguir resultados diante de um time corajoso como Burnley. (...) Nos adaptamos bem no ponto de vista defensivo. Deveríamos ter marcado um segundo gol e matado o jogo, mas não o fizemos. Nos colocamos em uma posição onde tivemos que lutar até o último segundo”, afirmou.

O treinador dos Red Devils também opinou sobre a possível contratação que tem agitado os bastidores em Manchester: Alexis Sánchez. Mesmo sem quaisquer confirmações, Mourinho demonstrou confiança na transação, que envolveria a ida de Mkhitaryan para o Arsenal.

Mourinho ao lado de Martial, autor do gol do United (Foto: Chris Brunskill via Getty)

“Se me perguntarem a minha opinião sobre a possibilidade da contratação de Alexis Sánchez, acho que vai acontecer, deve ser nosso jogador. Porém, não tenho a confirmação do negócio”, complementou.

Segundo o jornal The National, Mourinho já tem acordo encaminhado para renovar seu contrato até o ano de 2021; o atual vínculo do treinador com o Manchester United se estende até 2019.

Com 53 pontos acumulados, o Manchster United é o atual vice-líder da Premier League. Pelo torneio inglês, os Red Devils voltam a campo apenas na quarta-feira (31). O adversário da vez será o Tottenham; a partida será disputada no estádio de Wembley.