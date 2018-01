Pochettino lamenta o empate contra ex-clube Southampton: "Não foi nosso melhor dia"

(Foto: Divulgação/Tottenham Hotspur)

O Tottenham apenas empatou com o Southampton no St' Mary's Stadium e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a próxima Uefa Champions League.

O técnico dos Spurs, Mauricio Pochettino, afirmou que a sua equipe não estava no melhor dia e que alguns outros fatores também influenciaram para uma atuação diferente do padrão que o Tottenham impõe aos seus adversários. Um dos fatores foi o gramado, que com a chuva que aconteceu durante o jogo, acabou prejudicando para o andamento do futebol.

"Foi um jogo muito difícil e eu acredito que o empate foi um resultado justo no fim. Acredito que hoje não foi o nosso melhor dia, e há várias razões para isso. Uma delas foi o campo, que não ajudou para que a equipe pudesse atuar bem. Foi uma grande batalha, com grandes desafios e no fim o resultado acabou sendo justo", afirmou.

O treinador ainda elogiou o seu antigo clube, afirmando que a equipe possui bons jogadores, mas ainda assim lamentou o fato de sua equipe não sair com a vitória.

"A torcida nos apoiou muito no St' Mary's. Sabíamos que seria um confronto difícil, o Southampton está lutando para se afastar da zona de rebaixamento e tem grandes jogadores. Nós precisávamos vencer, tivemos a posse de bola, mas não aproveitamos do jeito que normalmente utilizamos para vencer os jogos. Estamos desapontados, mas sabemos que esse tipo de jogo acaba acontecendo na Premier League, agora é seguir em frente e buscar vencer o nosso próximo compromisso", frisou sem ressalvas.

Agora, a equipe do Tottenham volta as suas atenções para a Copa da Inglaterra. A equipe de Pochettino irá enfrentar o Newport County, da League 2, no Rodney Parade. Seu próximo compromisso pela Premier League será contra o Manchester United, no dia 31 de janeiro, em Wembley.