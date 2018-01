Manchester City toma susto, mas supera valente Bristol City e vai à final da Copa da Liga

Valendo pelo jogo de volta da Copa da Liga Inglesa, ou Carabao Cup, Manchester City e Bristol City se encontraram nessa terça-feira (23) para decidir quem iria a final da competição. A primeira partida terminou em 2 a 1 para o time de Manchester, que precisou de um gol de Kun Agüero no final para virar a partida e levar a vantagem para Bristol.

Com a missão que poucos conseguiram na temporada, ganhar da equipe de Pep Guardiola, o time da casa foi para o tudo ou nada. Tendo já eliminado o Manchester United e mais três times da primeira divisão inglesa durante o caminho, o Bristol City acreditava na vitória do segundo jogo.

Com gol no final do primeiro tempo, de Leróy Sané, e bem no começo do segundo, de Agüero, o Manchester City assegurava sua vaga. O Bristol City diminuiu com Pack e viu seu objetivo bem perto quando empatou o placar já nos acréscimos, porém, no último lance, Kevin De Bruyne acabou com o jogo marcando seu gol.

Primeira etapa complicada

Diferente do que se espera de um time da segunda divisão contra um da elite, o Bristol começou a partida marcando em cima, não deixando muito o adversário pensar. E deu certo, com poucos chutes no alvo, o Manchester City não conseguiu criar direito em quase todo o primeiro tempo.

Mesmo com a ótima disposição do time de Bristol, comandados por Lee Johnson, aos 43 minutos e após falha de Magnusson na pequena área, a bola sobrou para o ponta Sané chutar firme e abrir o placar. O zagueiro Flint ainda tentou tirar a bola antes de entrar mas não foi bem sucedido.

Final incrível e vaga garantida para a final

Logo no começo do segundo tempo, o Manchester City resolveu decidir o jogo, com mais um passe de Kevin de Bruyne - melhor jogador da temporada inglesa - para o artilheiro Kun Agüero, o jogo ficou em 2 a 0 e a esperanças do time mandante estavam cada vez mais distantes.

Porém, o Bristol City ainda conseguiu ver a luz no final do túnel ao marcar o seu na metade da etapa com o meia de campo, Pack, de cabeça após cruzamento e ver, com uma raça sensacional, o zagueiro Flint empatar a partida no final do jogo.

Com o time todo na frente, a equipe da casa tinha um pouco mais de um minuto para levar o jogo para a prorrogação. Mas, deixando o campo todo aberto, o Manchester City fez um contra-ataque de almanaque e, com assistência de Sané, De Bruyne fechou o caixão.

Assim como no jogo de ida, o Manchester City ganhou por apenas um gol e, com isso, irá para a sua primeira final na temporada. Primeira porque Pep Guardiola quer brigar por todas as competições no calendário de seu time. Para o Bristol resta lutar para subir para a Premier League, porém teram que se reerguer, já que vem de uma sequência grande de jogos sem vitórias

O adversário da final sairá nesta quarta-feira (24) às 18h, no confronto londrino entre Chelsea e Arsenal. O primeiro jogo terminou em 0 a 0 e o Arsenal irá anfitriar a decisão da semifinal em seu estádio, o Emirates.

Decidido os times que irão protagonizar a final, ela acontecerá apenas daqui a um mês, precisamente no dia 25 de fevereiro.