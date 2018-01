Desde 2012 no cargo, técnico Sean Dyche renova contrato com Burnley por mais 4 anos

Foto: Divulgação/Burnley

Um dos principais responsáveis pela boa campanha do Burnley na atual Premier League, o treinador Sean Dyche renovou seu contrato com os Clarets até junho de 2022 nessa terça-feira (23). Além dele, seus assistentes Ian Woan e Tony Loughlan, que fazem parte da comissão técnica, também ficarão no clube de Lancashire até esse período.

Com 46 anos, Sean Dyche está caminhando para o seu sexto ano no comando do Burnley. Desde 2012, ele ajudou os Clarets em duas ascensões à Premier League, além da ótima campanha da equipe na atual temporada, uma das mais bem sucedidas da história da instituição. Atualmente, ocupam a oitava posição na tabela, brigando por uma vaga em competição europeia na próxima temporada.

“Eu sou muito novo em relação aos ideais de treinadores. Eu ainda estou aprendendo e melhorando, eu acredito, por algumas razões pessoas, que aqui (Burnley) é o lugar certo para estar. Eu gosto muito da conexão que eu tenho com essa área e os torcedores. Eu acho que ainda estamos evoluindo como um clube e isso é muito importante”, disse.

Sean Dyche caminha para ser o treinador com mais partidas com o Burnley desde o lendário Harry Potts, que venceu a primeira divisão inglesa no comando dos Clarets na temporada 1959-60 e foi finalista da FA Cup em 1962, que ficou no cargo por 14 anos, entre 1958 e 1970 e entre 1977 e 1979.

“A realidade que o clube dá a mim, minha comissão técnica e os jogadores fazem daqui um ótimo lugar para se trabalhar. É um clube honesto, é saudável e todos estão centrados com o mesmo objetivo, e eu realmente admiro isso. Eu olho para o cenário do futebol e vejo que é muito difícil construir isso, mas nós construímos e isso é muito bom. Ainda há muita coisa a se fazer, mas eu estou trabalhando para que tudo seja pronto”, completou Dyche.