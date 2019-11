Depois de um começo ruim, São Paulo tenta a recuperação no Brasileirão

Nome: São Paulo Futebol Clube

Ano de fundação: 1935

Mascote: Santo Paulo

Títulos: Campeonato Paulista Série A - 22 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2002 e 2005); Campeonato Brasileiro Série A - 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008); Copa Libertadores da América - 3 (1992, 1993 e 2005); Mundial de Clubes da FIFA - 3 (1992 1993 e 2005); Copa Sul-Americana - 1 (2012); Recopa Sul-Americana - 2 (1993 e 1994)

Campanha em 2012: 4º colocado

Expectativa: Brigar por vaga na Copa Libertadores

Sem disputar a Libertadores, restou ao Tricolor conquistar a Sul-Americana

Fora da disputa da Libertadores depois de nove anos, o São Paulo focava sua temporada na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Entretanto, após uma eliminação precoce nas quartas de final do torneio mata-mata para o Coritiba e uma quarta colocação no Brasileirão, restou ao tricolor do Morumbi desviar as suas atenções para a Copa Sul-Americana. Comandado por um espetacular Lucas, a equipe foi campeã da competição continental, batendo o Tigre, da Argentina, na grande final. Entretanto, a torcida tricolor não teve muito o que comemorar, afinal, o craque Lucas havia sido vendido para o Paris Saint-Germain, da França, dificultando as coisas para a temporada seguinte.

Sem Lucas, São Paulo começou o ano mal e tenta se recuperar no Brasileiro

Sem o seu principal jogador na temporada de 2012, o São Paulo teve muitas dificuldades neste começo de temporada. Para o lugar de Lucas, a diretoria tricolor apostou em Paulo Henrique Ganso. A cúpula tricolor investiu alto, R$ 23,9 milhões de reais, no seu novo camisa 8, que até agora não correspondeu. Tendo ficado muito tempo lesionado e com más atuações quando estava em campo, Ganso foi o reflexo do São Paulo neste primeiro semestre. Um time apático, que demonstra muitas dificuldades na criação de jogadas e depende muito da velocidade de Osvaldo e da qualidade de Jadson. Depois de uma fase de grupos complicada, o Tricolor foi eliminado da Copa Libertadores pelo Atlético Mineiro, ainda nas oitavas de final. No Campeonato Paulista, queda nas semifinais para o arquirival Corinthians, após disputa de pênaltis. Agora, o São Paulo aposta todas suas fichas no Campeonato Brasileiro e entra para brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Fragilidade defensiva é compensada por Osvaldo e Jadson

A fragilidade defensiva da equipe, evidenciada no confronto contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, principalmente na partida de volta, no Independência, pode ser um grande problema para o São Paulo durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Conhecido por ser um campeonato extenso e equilibrado, qualquer ponto pode ser diferencial na disputa por uma vaga na Libertadores ou até mesmo pelo título. Portanto, a defesa terá que evitar ao máximo "entregar" partidas, que podem ser cruciais durante a longa caminhada do Brasileirão. Outra maneira de compensar o sistema defensivo é marcando gols. E para isso, a equipe do Morumbi conta com a inteligência de Jadson e a velocidade e habilidade de Osvaldo na criação das jogadas.

Paulo Henrique Ganso será o mesmo da época do Santos?

Um fator que pode fazer a diferença para o Tricolor entre uma disputa de vaga na Libertadores e uma disputa de título tem nome e número: Paulo Henrique Ganso, o camisa 8. Caso o meia atue no mesmo nível que o consagrou com a camisa do Santos, em 2011, ele pode transformar a equipe do São Paulo. Se Ganso conseguir uma sequência de jogos, demonstrar o seu bom futebol, as chances do São Paulo aumentam bastante no campeonato. Resta saber se ele não será atrapalhado pelas lesões, como foi em 2012 e neste primeiro semestre de 2013.

Audi Cup pode atrapalhar os planos do Tricolor

Entre os dias 31 de julho e 1º de agosto, o São Paulo irá até a Europa disputar a famosa Audi Cup, torneio de pré-temporada dos europeus que reúne algumas das principais equipes do Velho Continente. Além do Tricolor, disputarão a competição o Bayern de Munique, anfritião, o Manchester City e o Milan. Por conta do torneio, a equipe paulista terá que disputar algumas partidas do Campeonato Brasileiro com o seu time B, pois o principal estará na Europa.