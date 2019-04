Com facilidade, Criciúma vence o Santos por 3 a 1

Jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro realizado no estádio Heriberto Hülse, Criciúma.

Nesta quarta-feira, o Criciúma recebeu o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro no Heriberto Hulse e conquistou uma boa vitória por 3 a 1. João Vitor, Giancarlo e Mattheus Ferraz marcaram os gols do Tigre enquanto Neílton diminuiu para o Peixe.

O Santos quase abre o placar no minuto inicial quando Rafael cobrou tiro de meta, Cícero desviou de cabeça e a bola sobrou para Felipe Anderson dividir com o goleiro Bruno e a bola passou rente ao gol vazio do Criciúma.

O Criciúma quase marca aos 12 minutos. Fabinho cruzou para Marcel que testou forte para grande defesa de Rafael.

O time da casa abriu o placar aos 15 minutos, depois de contra-ataque rápido pela direita, Marcel dominou de costas para o gol e rolou para João Vitor chutar certeiro sem chances para Rafael.

Aos 33 minutos, o atacante Fabinho dividiu com o lateral-esquerdo Leo e se chocou com a trave do Santos e teve que ser substituído por Tartá.

Depois do intervalo, o Santos tocava mais a bola e chegou perigosamente com Leandrinho que entrou no lugar de Felipe Anderson, mas foi o Criciúma que marcou. Lins recebeu na área, foi derrubado por Léo e o árbitro marcou pênalti. Giancarlo cobrou no canto direito e aumentou a vantagem do Tigre.

Aos 21 minutos, Durval fez falta forte em Giancarlo na intermediaria. Marlos cobrou na cabeça de Mattheus Ferraz que marcou o terceiro do Criciúma.

Com a desvantagem no placar, o técnico santista, Claudinei Oliveira, colocou os garotos Gabriel e Pedro Castro em campo nos lugares de Renê Júnior e Cícero buscando diminuir o placar, mas o gol santista saiu só nos acréscimos com Neílton.

Após jogada pela esquerda, Gabriel recebe de William José e cruza rasteiro para o camisa 11 apenas escorar para as redes.

Com a vitória o Criciúma chegou aos seis pontos enquanto o Santos continua sem vencer e segue com dois pontos e na Zona de Rebaixamento.