Buscando acabar com freguesia e colar na ponta, Cruzeiro visita o São Paulo

Sem vencer o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro há nove anos, o Cruzeiro vai ao Morumbi neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), para tentar exterminar a freguesia com o Tricolor. Em busca de se firmar no G-4 e buscar a liderança, a Raposa tentar superar o rival em crise.

O time celeste é o quarto colocado com 12 pontos, e após vencer o Náutico na última rodada, está a apenas três pontos do líder Coritiba e com uma combinação de resultados pode chegar a liderança. O Cruzeiro está com um aproveitamento ruim fora de casa nesse Brasileirão. Em três jogos, empatou com Atlético-PR e Portuguesa e perdeu para o Botafogo.

Apesar da crise dentro e fora de campo no São Paulo, Marcelo Oliveira prefere deixar de lado a fase ruim do adversário e ressaltou a tradição sãopaulina: “A gente vai jogar contra um São Paulo muito forte, muito tradicional, com novo comando e, certamente, buscando a reabilitação”, analisou.

O treinador do Cruzeiro também confirmou a escalação do quarteto ofensivo com uma mudança com relação à última rodada. Luan, que estava suspenso, retorna ao time na vaga de Lucca. Ricardo Goulart novamente será o responsável por atuar na posição que era de Diego Souza. Everton Ribeiro e Vinicius Araújo completam os jogadores de frente do time celeste.

A vitória no Morumbi significará o fim de um longo jejum. Pelo Campeonato Brasileiro, são 17 partidas sem vencer o São Paulo, sendo 11 vitórias do Tricolor e seis empates. O último triunfo cruzeirense foi em 2004. Com gols de Jardel e Dudu, a Raposa venceu por 2 a 1 no Mineirão, pela sétima rodada do daquela edição.

FICHA TÉCNICA:

São Paulo

Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Tolói e Clemente Rodríguez; Rodrigo Caio, Denílson, Paulo Henrique Ganso e Jadson; Osvaldo e Luís Fabiano. Técnico: Paulo Autuori



Cruzeiro

Fábio; Mayke, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton e Souza; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Luan; Vinícius Araújo. Técnico: Marcelo Oliveira



Motivo: oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Morumbi

Data: 20 de julho (sábado), às 18h30

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC)