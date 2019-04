Palmeiras está próximo de anunciar William Matheus e Marquinhos Gabriel

Além de manter a base que foi campeão da Série B, o Palmeiras corre atrás de reforços para 2014. E dois nomes devem ser anunciados até a primeira semana de janeiro, trata-se do lateral esquerdo William Matheus e do meia Marquinhos Gabriel, ambos já estão com as negociações bastante avançadas e esperam apenas seus contratos acabarem (no dia 31 de dezembro) para assinarem contrato com o Verdão. "São grandes possibilidades, mas faltam detalhes finais. Estamos em negociação e bem otimistas”, disse à Rádio Bandeirantes, o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro.

Nos dois casos, o clube negocia diretamente com os empresários dos jogadores, já que eles estão em fase final de contrato com Goiás e Bahia. Para assinar o contrato, a dupla já deve aceitar o novo modelo de contrato do clube, que oferece salários menores e premiações por metas estipuladas.

Marquinhos Gabriel é meia e estava no Bahia e seria mais uma opção do técnico Gilson Kleina, que conta com Valdivia e Mendieta, já que Ronny e Rondinelly não ficam para 2014. Já o lateral esquerdo William Matheus seria concorrente de Juninho, que nunca foi unanimidade com a torcida do Palmeiras e que não tinha um reserva em 2013.