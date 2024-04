Neste domingo (21), Palmeiras e Flamengo se enfrentam em duelo decisivo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda estar no começo do torneio, a partida é tida como um 'jogo de seis pontos' pelo fato de serem dois postulantes ao título. A bola rola às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras chega para o duelo após uma derrota para o Internacional por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Barueri, e agora o Verdão tenta voltar a vencer no torneio nacional. Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe iniciou o campeonato com um triunfo contra o Vitória, fora de casa, mas mira os primeiros três pontos sob seus domínios.

O Flamengo, por sua vez, vive um ótimo momento, com duas vitórias no Brasileirão nos dois primeiros jogos e é um dos únicos times com 100% de aproveitamento no campeonato, ao lado do Internacional. Na primeira rodada, o Rubro-Negro bateu o Atlético-GO, fora de casa, por 2 a 1. Já na rodada passada, venceu o São Paulo, no Maracanã, pelo mesmo placar.

Campeões estaduais e duelos na Libertadores

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

O atual campeão brasileiro, o Palmeiras também teve sucesso no Campeonato Paulista, conquistando o título contra o Santos. Já na Libertadores, a equipe soma quatro pontos em duas partidas. Depois de empatar na estreia contra o San Lorenzo, o Verdão venceu o Liverpool do Uruguai, por 3 a 1, no Allianz Parque na segunda rodada.

Pegando a ponte aérea, o Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca de forma invicta e sofrendo apenas um gol. O rival da final foi o Nova Iguaçu. Já na Libertadores, a campanha é semelhante à do adversário deste domingo (21): empate na estreia, contra o Millonarios, fora de casa, e vitória em casa, contra o Palestino, por 2 a 0.

Foto: Paula Reis / Flamengo

Desfalques e prováveis escalações

O Palmeiras enfrentará ausências significativas em seu elenco para o duelo contra o Flamengo. Zé Rafael, ainda em processo de recuperação de uma lombalgia, ficou fora das últimas partidas e não enfrenta o Rubro-Negro. Além disso, Dudu e Bruno Rodrigues permanecem fora devido a processos de recuperação de cirurgia no joelho.

O Mengão, por sua vez, enfrenta um desafio com o desfalque importante de Everton Cebolinha devido a uma lesão na panturrilha direita. Além disso, Gabigol, suspenso por dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping, também não atua. No entanto, há um aspecto positivo com o retorno do lateral esquerdo Viña, que está novamente à disposição de Tite após cumprir o protocolo de concussão.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro (Carlinhos).

Arbitragem