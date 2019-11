Apresentação, renovação de contrato, promoções da base e regularizações no Náutico

A semana atual está agitada no Clube Náutico Capibaribe. Na segunda-feira (13) o lateral-esquerdo Gerley foi apresentado à imprensa; seu contrato com o Timbu é válido até o mês de dezembro.

Outra novidade foi a renovação do contrato do volante prata-da-casa João Ananias, que voltou do empréstimo ao W Connection FC, de Trinidad e Tobago. Seu vínculo com o Náutico foi renovado até o dia 30 de abril deste ano.

Outros jogadores das categorias de base que se juntaram ao elenco alvirrubro foram os zagueiros Danilo Quipapá e Flávio, integrantes do plantel que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior - na competição, o Timba foi eliminado ainda na primeira fase, após ser derrotado pelo Paulista de Jundiaí (1 a 0) e empatar com São Bernardo (1 a 1) e Picos (2 a 2). Os jogadores já estão à disposição do técnico Lisca.

Nesta quarta-feira (15), os zagueiros Léo Kanu e Romário e os volantes Zé Mário e Rodrigo Possebon foram regularizados e já podem estrear pela equipe alvirrubra.

Esquema e preços dos ingressos para estreia na Copa do Nordeste definidos

O Náutico estreará na Copa do Nordeste na próxima segunda-feira (20), contra o Guarany de Sobral, às 21h, horário de Brasília. O esquema e os preços dos ingressos, além do estacionamento, já estão definidos.

Os ingressos, que também poderão ser comprados através da internet, custam de 50 a 150 reais - sócios do Timbu terão direito à metade do preço no setor leste - e serão vendidos nas bilheterias da Arena Pernambuco (local do jogo) e do Estádio dos Aflitos (sede do CNC). Na Arena, a compra dos ingressos só será efetuada no dia da realização da partida. Nos Aflitos, as vendas se iniciam a partir da sexta-feira, dia 17.

Com relação aos ingressos do Programa Todos Com a Nota, destinados ao setor sul, o período para reservas começou na manhã de hoje e se estenderá até o dia do duelo.

Por fim, o preço do estacionamento varia de 5 a 80 reais, dependendo do porte do veículo.



Arena Pernambuco divulga esquema e preços dos ingressos para Náutico x Guarany de Sobral. (Foto: Celso Ishigami / Diário de Pernambuco)