Depois de disputar o Paulistão deste ano com a camisa do Santo André,, onde atuou em 7 jogos e marcou um gol, Cléo Silva deu mais um passo importante na carreira: aceitou defender as cores do Náutico. O atacante, de 34 anos, revela que recebeu sondagens de outros clubes, mas que jogar pelo Timbu era um desejo antigo.

“Eu sempre quis estar aqui, todo mundo sabe da força e da história que o Náutico tem no futebol nordestino. Aliás, será a minha primeira experiência em um clube do Nordeste. E já cheguei jogando, numa fase da temporada em que o time segue vivo na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. Acredito muito que vamos conquistar títulos e dar alegria ao torcedor”, salientou.

No fim de semana, o Náutico entra em campo para encarar o Sport no jogo de ida da final do Campeonato Pernambuco. Na primeira fase do Estadual, o Timbu teve a segunda defesa menos vazada da competição: foram apenas quatro gols sofridos. A ideia, segundo Cléo Silva, é potencializar também o desempenho do ataque para criar esse equilíbrio entre os setores.

“Fui contratado justamente para ajudar a equipe a fazer mais gols, tornando o nosso ataque ainda mais eficiente. Mas é um trabalho em equipe, precisamos equilibrar ataque e defesa para sair de campo com a vitória. Espero que eu possa marcar meu primeiro gol o mais rápido possível”, disse o atacante, que já atuou em três partidas pelo Náutico – todas como titular.