Náutico tem vitória importante contra o XV de Piracicaba e quebra má sequência na Copinha

No Estádio Senador José Ermírio de Moraes, Náutico e XV de Piracicaba se enfrentaram pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta segunda-feira (8). Com a vitória e o placar final de 2 a 0, o Timbu continua vivo na competição e busca avançar para a próxima fase da Copinha. Com o resultado, todos os 4 times do grupo 20 estão com 3 pontos: Trindade (saldo 1); XV de Piracicaba e Náutico (saldo 0) e Sharjah Brasil (saldo -1). As equipes buscam a classificação para a etapa seguinte na terceira rodada.

Sobre o jogo:

O primeiro tempo é marcado pela pressão da equipe pernambucana, que nos minutos iniciais leva perigo ao goleiro do Nhô Quim, Pedro Augusto. Aos 17 minutos, o Náutico marcou seu primeiro gol nesta edição da Copinha. Em rápido contra-ataque, Vinícius fica na cara do gol mas é barrado pelo goleiro Pedro. Sam, camisa 5 do Timbu, aproveita o rebote e marca o primeiro da partida. Em falha do goleiro do XV, Thalissinho aproveita o rebote e anota mais um gol para o Timbu.

A equipe de Piracicaba cria mais oportunidades na segunda etapa, mas não consegue marcar. As melhores chances para o time aconteceram em bolas de fora da área, como o chute na cobrança de falta do lateral-esquerdo Augusto, que é barrado pelo goleiro Léo aos 9 minutos. Por conta do calor, o árbitro da partida sinalizou parada técnica para reidratação aos 24 minutos e depois ambas equipes não criaram grandes lances.

Outro jogo no grupo:

Também nesta segunda-feira (8), Sharjah Brasil e Trindade se enfrentaram na rodada 2 da Copinha. A equipe goiana abre o placar no primeiro tempo com gol de Cunha e a resposta do Sharjah vem na segunda etapa. A equipe da cidade Alumínio consegue a virada com 2 gols de Alef.

Próximos jogos:

O grupo 20 disputará a classificação para a próxima fase da Copinha na quinta-feira (11). O Trindade enfrenta XV de Piracicaba às 13h no Estádio Senador José Ermírio de Moraes e logo depois, no mesmo gramado, Sharjah Brasil joga contra o Náutico às 15:15h. Os vencedores irão à diante no campeonato.