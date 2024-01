Náutico vence de virada o Sharjah Brasil e classifica para a próxima fase da Copinha

Nesta quinta-feira (11), o Sharjah Brasil enfrentou o Náutico na última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a partida decidiu quem classifica para a segunda fase. O Timbu avançou com o placar de 3 a 2 com a vitória de virada. O Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio, foi palco de um jogo muito competitivo entre as equipes, com 3 gols sendo marcados nos 15 minutos iniciais.

Um jogo de muitos gols!

Aos dois minutos do primeiro tempo, Felipe Novais recebe lançamento, consegue sair da marcação, chuta de pé esquerdo e abre o placar para o Sharjah Brasil. Rapidamente o Náutico responde com o atacante camisa 11 e destaque da partida, Thalissinho, que aos 5 minutos aproveita erro na defesa da equipe de Alumínio e empata o jogo. Buscando a classificação, Thalissinho vira o jogo aos 14 minutos em jogada individual e chuta cruzado para marcar seu terceiro gol na Copinha.

O árbitro da partida, Caíque Tiago de Oliveira Miquilini, faz parada técnica para reidratação e logo no retorno, o zagueiro do time pernambucano, Luan, é amarelado após dar carrinho no jogador Japa, do Sharjah. O Timbu teve chance perigosa de colocar diferença no placar, mas o goleiro rival, Allan Vitor, fez boa defesa. E em seguida, Japa levou cartão amarelo e sem mais lances de destaque, o jogo foi para o intervalo com o resultado parcial de 2 a 1.

No segundo período, o Náutico inicia fazendo pressão que é correspondida. Aos 15 minutos, o lateral esquerdo Bruno, faz cruzamento na grande área e Felipe Moon marca deixando tudo igual para o Sharjah. A equipe continua fazendo pressão e o goleiro Léo faz boa defesa contra jogada perigosa de Felipe Novais. Em substituição precisa, o técnico Sérgio China, do Timbu, coloca o atleta Thiago Massa e tempo depois marca o terceiro do time de Pernambuco. Ele tenta o gol de letra, Allan Vitor faz defesa mas deixa o rebote e o camisa 21 coloca a bola no fundo da rede, gol que garantiu o avanço do Náutico.

Outro jogo na rodada:

No Estádio Senador José Ermírio de Moraes, XV de Piracicaba jogou contra o Trindade-GO nesta quinta-feira (11). O Nhô Quim conseguiu avançar de fase com o placar final de 2 a 0 e deixou os goianos para trás. O jogo foi definido no primeiro tempo, que foi marcado pelos gols de Iago, que deu chute forte e fez golaço, e o pênalti convertido pelo nigeriano Haruna Hassan.