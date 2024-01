Náutico é derrotado pelo Trindade na estreia da Copinha e perde chance de quebrar sequência ruim

Nesta sexta-feira (5), Náutico (PE) e Trindade (GO) se enfrentaram na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota amarga para o Timbu. O jogo encerrou com o placar de 2 a 0 para os goianos, que estavam fora da Copinha há 4 anos e fazem reestreia com vitória importante. Os times do grupo 20 jogaram no Estádio Senador José Ermírio de Moraes na cidade de Alumínio, localizada a 73 quilômetros da capital paulista.





O jogo estava previsto para iniciar às 15:15h, porém o atraso na partida de Sharjah Brasil e XV de Piracicaba, disputado no mesmo estádio, fez com que o jogo começasse quase 20 minutos depois do esperado. Inicialmente, ambas equipes não tiveram chances claras e perigosas, deixando o jogo pouco intenso. O árbitro da partida, Daniel Carfora Sottile, sinalizou parada técnica aos 27 minutos para reidratação e orientação por parte dos técnicos das equipes.

Trindade arrisca chutes de fora da área e pressionam os pernambucanos, mas ainda com poucas chances de perigo. O primeiro tempo foi marcado pela ausência de grandes lances e muitas faltas, diminuindo o ritmo do jogo. Nos minutos finais, em um contra-ataque, Ailton Júnior dominou a bola e chutou de fora da área, abrindo o placar com belo gol.

A segunda etapa destaca-se pelas múltiplas substituições, que definiram a partida. Aos 20 minutos da partida, o time goiano substitui Caique por Ibson, autor do segundo gol. Uma bola cruzada bate na trave e Ibson, no rebote, marca o segundo do Trindade aos 26 minutos. Logo após o gol, o árbitro sinaliza outra parada técnica para reidratação.

O lance de maior chance do Náutico veio aos 47 minutos com André, finalizando e acertando a bola na trave. Apesar de diversas faltas ao longo da partida, dois cartões amarelos foram sinalizados no final da partida para os jogadores Luciano, do Timbu, e Léo, do Tacão.

Outro jogo do grupo:

Na cidade de Alumínio (SP), Sharjah Brasil e XV de Piracicaba se enfrentaram nesta sexta-feira (5) pela primeira rodada da Copinha. Eric, camisa 9 do Nhô Quim, abre o placar aos 14 minutos no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, com sobra dentro da área. No segundo tempo, Eric balança novamente as redes e amplia para a equipe alvinegra no minuto inicial, garantindo a vitória na estreia do XV de Piracicaba.

Próximos jogos:

XV de Piracicaba busca os três pontos para colocar distância do Trindade e Náutico quer deixar má fase para trás. O time tem 6 derrotas seguidas na Copinha e busca sua primeira vitória desde 2022. As equipes se enfrentam na segunda-feira (8) às 15:15 no Estádio Senador José Ermírio de Moraes.