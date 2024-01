Na tarde deste sábado (27), aconteceu mais um Clássico das Emoções, onde o Náutico venceu o Santa Cruz, por 2 a 1, pelo Campeonato Pernambucano, no Arruda. Marcos Júnior e Paulo Sérgio, anotaram para o Timbu. João Diogo descontou para o Tricolor

Tudo igual no Arruda

O Clássico das Emoções no Arruda começou com domínio total do Náutico, que mantinha bola no pé e saia construindo oportunidades. Aos dois, Júlio Cesar manda bola na área, e Marcos Júnior, de cabeça, abre o placar. Atrás no marcador, o Santa Cruz, tomou a postura de desespero, mas, em meio a isso, mostrou-se superior e reagiu. Aos 21, Matheus Melo vai até a linha de fundo e cruza para João Diogo aproveitar e cabecear no canto de Vagner deixando tudo igual no Arruda.

Na sequência, Lucas Siqueira, também de longe, arriscou, e Vagner defendeu. Na reta final, a partida ficou lá e cá, e sem mudanças o árbitro soou o apito, e as equipes foram para o intervalo empatadas, por 1 a 1.

Timbu reage e vence

Na volta do intervalo o jogo não foi o mesmo, esfriou e ficou sem ritmo. De um lado o Santa Cruz tentava envolver o adversário com uma troca de passes efetiva, já do outro lado, o Náutico pecava muito na construção e na finalização de jogadas. Aos 37, Thalissinho fez bom drible e mandou no primeiro pau para Paulo Sérgio empurrar para o fundo do gol, no canto de André Luiz, e colocar o Náutico e fechar a conta, por 2 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Náutico vai à liderança do Campeonato Pernambucano, com 11 pontos. Enquanto, o Santa Cruz estaciona em quinto lugar, com seis pontos conquistados.

Próximos Jogos

O Santa Cruz volta a campo na próxima quarta-feira (31), contra o Porto, no estádio Lacerdão, às 19h. O Náutico, também no mesmo dia, visita o Petrolina, às 21h, nos Aflitos.