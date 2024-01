Náutico e Flamengo de Arcoverde medem forças nos Aflitos pelo Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano 2024 está com sua primeira rodada em andamento. Neste domingo (14), a bola rola para a estreia de Náutico x Flamengo de Arcoverde SAF, às 16h, no estádio dos Aflitos. O último confronto entre as equipes aconteceu em 2019, com vitória alvirrubra pelo placar de 4x2.

No ano passado, o Náutico foi eliminado na segunda fase do estadual diante do Salgueiro, nos Aflitos. Já o Flamengo de Arcoverde SAF atuou na Série A2 do Pernambucano e terminou na terceira colocação. O clube conseguiu a vaga na elite por conta da desistência do próprio Salgueiro.

A partida marca a estreia do técnico Allan Aal no comando do Náutico. Aos 44 anos, seu último clube na carreira foi o ABC-RN. Além disso, o time alvirrubro conta com 20 contratações para nova temporada.

Entre as caras novas do Náutico, estão os experientes Rafael Vaz (zagueiro), Leandro Barcia (atacante), Ray Vanegas (atacante) e Paulo Sérgio (atacante).

O Náutico foi bicampeão estadual em 2021 e 2022 e agora tenta seu 25° título na história do Campeonato Pernambucano.

O Flamengo de Arcoverde está de volta à primeira divisão do estadual após 4 temporadas. O Tigre contratou o técnico Toninho Pesso para comandar o clube. Ele está com 38 anos, tem carreira como jogador e passou como treinador no Mixto-MT.

O Flamengo é a primeira SAF de todo estado de Pernambuco. O clube tem a expectativa da manutenção na elite do futebol estadual para o ano que vem.

Arbitragem

A partida terá arbitragem de Anderson Luís Marques, que será auxiliado por Ricardo Jorge e Túlio Caldas. O 4° árbitro será José Woshington.

Resultados de outros confrontos

Confira os resultados de momento na 1ª rodada do Campeonato Pernambucano: Retrô 4x0 Porto (10/01) Santa Cruz 2x0 Maguary (11/01)

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Canal Goat.