"A proposta por Lodeiro nem foi considerada", afirma presidente do Botafogo

Nicolás Lodeiro, principal meio-campista Alvinegro após a saída de Seedorf, recebeu uma oferta do Besitkas, da Turquia, e estaria interessado a voltar a jogar no futebol europeu. Apesar da possibilidade da saída do uruguaio ter assustado a torcida, se depender de Maurício Assumpção, o jogador continuará em General Severiano para a disputa da Libertadores.

“Digo com toda a garantia do mundo que essa proposta não foi nem considerada, tamanho o absurdo. Se é isso que pretendem para levar o Lodeiro, é muito pouco provável que ele saia”, pontuou o presidente. Entretanto, a decisão não cabe apenas ao Botafogo: a maior parte dos direitos comerciais de Lodeiro pertence ao grupo WDS.

O Botafogo havia adquirido cerca de 50% dos direitos do uruguaio, mas, devido aos problemas financeiros, o clube teve de ceder parte deste percentual a um grupo de investidores associados ao clube e, caso venda o jogador, terá de repassar parte do valor da transferência. A proposta do Besitkas é de um empréstimo de seis meses, com direito de compra do atleta por cerca de R$ 20 milhões ao término, o que não traria retorno financeiro satisfatório ao Glorioso.

Mesmo com o Botafogo lucrando pouco numa eventual transferência, o grupo de empresários estuda a possibilidade de negociar Lodeiro: Gerardo Cano, empresário de Lodeiro, reuniu-se com o grupo WDS e com a diretoria do Glorioso para definir o futuro do meia.

“(...) A proposta para ele, que chegou em minhas mãos, envolve um dinheiro muito interessante. As pessoas querem crescer na vida, com o Lodeiro não é diferente. O Botafogo pretende de todo jeito que o Lodeiro fique. Tampouco eu, com respeito que tenho ao trabalho do Botafogo, vou querer tirá-lo. Não vou ser hipócrita, tem uma coisa boa da Europa, e ele tem interesse de ir para lá. (...)”, disse Gerardo, em entrevista à Rádio Brasil.

O empresário admite ainda que o Santos entrou em contato e demonstrou interesse em Lodeiro. "Entraram em contato comigo. Foi uma pessoa intermediária, não diretamente o clube, falando do interesse de que ele jogue lá. Mas não tem nada oficial”, comentou.

Oswaldo de Oliveira, ex-treinador do Botafogo e atual treinador do Santos, já havia indicado Lodeiro à comissão técnica do Alvinegro Praiano. Além dele, Oswaldo reiterou o desejo de voltar a trabalhar com Lucas, lateral-direito do Botafogo, e com Rafael Marques, recém-negociado ao futebol chinês.