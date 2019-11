Pelo Pernambucano, Salgueiro vence o Pesqueira e se aproxima do título

Na noite desta quarta-feira (29), o Salgueiro venceu o Pesqueira pelo placar de 1 a 0, no Estádio Cornélio de Barros (o Salgueirão). O resultado deixou o time muito perto do título da Taça Governador Miguel Arraes e quatro pontos a frente do Central, vice-líder da competição. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-direito Marcos Tamandaré, após grande jogada do volante Vitor Caicó.

Visitantes tentam, mas não marcam

No primeiro tempo de jogo, o Pesqueira tentou, mas não marcou. A Águia do Agreste foi melhor durante parte do primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o seu gol. Em suas duas melhores chances, o time obrigou o goleiro Mondragon a fazer grandes defesas. O Salgueiro, por sua vez, se defendeu bem e conseguiu segurar o placar. A reação do Carcará só veio após os 30 minutos do jogo, quando o time equilibrou a partida. Mesmo com as chances, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Gol relâmpago e vitória

Logo na volta do intervalo, veio o lance capital do jogo. Aos 2 minutos, Vitor Caicó fez grande jogada com Alexon e tocou a bola para Marcos Tamandaré. O lateral-direito salgueirense mandou uma bomba para o fundo das redes do Pesqueira. Após o gol, o Salgueiro cresceu e passou a ter domínio da partida. O Pesqueira só veio a reagir no final do jogo, por volta dos 40 minutos, quando tentou exercer uma pressão nos salgueirenses. Sem resultado. Placar final: 1 a 0 para o Salgueiro.

Ouça o gol

Ouça o gol da vitória do Salgueiro, com a narração de Paulo Barbosa, da Salgueiro FM