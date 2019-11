Palmeiras x Penapolense, Campeonato Paulista

Confira a crônica da partida clicando aqui.

21h37 Encerramos nossa transmissão ! Acesse o portal para ler a crônica do jogo e outras notícias do futebol brasileiro . Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite , obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!

21h35 Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o São Paulo no domingo, às 17h no Pacaembu, enquanto o Penapolense recebe o Mogi Mirim no mesmo dia, mas às 19h30.

21h33 Somando 12 pontos, o Verdão segue líder, no Grupo D. Já o Penapolense permanece com apenas três pontos no Grupo A.

21h29 Apesar de ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Palmeiras não soube tirar proveito dessa vantagem, mas mesmo assim venceu a partida por 1 a 0.

21h25 Com esse resultado, o Palmeiras segue sendo o único time com 100% de aproveitamento na competição.

48' FIM DE JOGO NO PACAEMBU!

47' Wellington ganha dividida e alivia para o Verdão.

46' Com perigo, Marquinhos Gabriel cruza pela direita. A zaga do Penapolense afasta e o Palmeiras ganha escanteio.

45' O árbitro Flávio Rodrigues de Souza dá três minutos de acréscimo.

FOTO: Marquinhos Gabriel comemora seu gol pelo Verdão aos 20 minutos do segundo tempo.

42' Serginho cobra falta, mas não consegue acertar.

41' Gilson Kleina pede calma ao time do Verdão.

39' Falta perigosa para o Penapolense na área do Palmeiras. Na cobrança, a bola vai pra área e Gualberto cabeceia, mas a bola vai por cima do gol.

38' Serginho comete falta tentando matar o contra-ataque e recebe cartão amarelo.

35' Substituição no Palmeiras: sai Leandro, entra Serginho.

34’ QUE SUSTO! Avançando pela direita, Lukas cruzou para a grande área. Rafael Ratão surgiu livre e chutou sem força e sem direção. Por sorte, a defesa do Palmeiras recupera a bola.

34' Palmeiras segue pressionando no ataque.

31' Mudança no Penapolense: sai Liel, entra Fernando.

31' Público pagante no Pacaembu: 11.232 torcedores. Renda: R$ 410.187,50.

28' Wesley manda uma bomba de fora da área e assusta Samuel, que faz boa defesa.

27' Com o gol, a torcida do Verdão acordou e agora faz festa no Pacaembu.

25' Penapolense também mexe: sai Alexandro, entra Lukas.

24' Substituição no Palmeiras: sai Mazinho, entra Felipe Menezes.

23' Penapolense segue fechado na defesa, mas o Palmeiras pressiona.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! No bate-rebate dentro da área, Marquinhos Gabriel aproveitou o rebote do goleiro e mandou para o fundo do gol.

18' Em boa troca de passes pelo meio-campo, Wesley lança a bola para Wendel, que cruza na área. Juninho recebe e domina, mas chuta fraco para o gol e Samuel defente.

16' Que susto! Na grande área, Wellington sobe sozinho e cabeceia com perigo, quase abrindo o placar.

15' Palmeiras segue tocando a bola no ataque, buscando um espaço para finalizar.

13' UUUUUH! Recebendo bom passe de Wesley, Wendel arrisca chute, mas o goleiro Samuel faz uma defesa espetacular!

12' Substituição no Penapolense: sai Guarú, entra Rafael Ratão.

11' Palmeiras avança pela esquerda com Marquinhos Gabriel, que bate cruzado. Samuel espalma e, no rebote, Leandro pega mal na bola.

9' Palmeiras tem dificuldade para chegar na área do Penapolense.

8' Cartão amarelo para Rodrigo Biro.

8' Rodrigo Biro agarra Wendel e acaba derrubando o jogador do Palmeiras.

6' Em cobrança de falta pela direita, Mazinho levanta a bola na área, mas a bola vai longe. Lúcio alcança, mas sofre falta não assinalada pelo juiz. Porém, o árbitro parou a partida para o atendimento do goleiro Samuel. Para retomar a partida, o árbitro deu bola ao chão.

3' QUASE. Wesley arrisca chute de pé esquerdo de fora da área. A bola passa rasteira bem perto do gol.

2' QUE SUSTO! Em cobrança de escanteio, a bola é desviada por Marcelo Oliveira e bate no travessão. No rebote, Lúcio arrisca o chute, mas acaba isolando a bola.

0' Tem mudança no Verdão: Sai Valdivia, entra Marquinhos Gabriel.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

2034 Time do Penapolense também já está de volta.

20h33 Equipe do Palmeiras já retorna para o gramado do Pacaembu.

20h32 Já no banco do Penapolense, Geninho conta com: Cleyton, Fernando, Niander, Luiz Gustavo, Rafael Ratão, Lucas e Fio.

20h30 Gilson Kleina tem as seguintes opções no banco do Palmeiras: Fábio, França, William Matheus, Serginho, Felipe Menezes, Mendieta e Marquinhos Gabriel.

20h28 No segundo tempo, o Palmeiras terá a vantagem de jogar com um jogador a mais em campo, já que Heleno foi expulso aos 41 minutos.

20h23 Com primeiro tempo marcado por muitas faltas e paralisações, o jogo seguiu muito truncado e com poucas chances de gol.

20h21 A torcida palmeirense se irrita com árbritro e reclama muito nas arquibancadas.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' Valdivia tentava ir pra cima, mas árbitro encerra o jogo.

46' O árbitro assinala dois minutos de acréscimo.

45' PERDEU! Wendel chuta de fora da área e Samuel defende. No rebote, Mazinho perde uma grande chance de abrir o placar!

44' Alan Kardec arrisca chute forte de fora da área e a bola desvia na zaga adversária.

42' Logo em seguida, Wendel recebe cartão amarelo.

41' Heleno dá uma entrada forte em Wesley e recebe cartão vermelho.

40' Em troca de passes perto da grande área, Valdivia sofre falta de Liel. Na cobrança, Mazinho manda a bola por cima do gol.

36' Pela direita, Valdivia manda a bola na área, mas a defesa afasta.

35' Mazinho consegue escapar de dois marcadores, mas na hora de finalizar é desarmado.

34' Neste momento o Palmeiras pressiona o adversário no ataque.

33' Wendel arrisca passe pela direita para Wesley, mas jogador estava impedido.

32' Petros tent lançar Rodnei, mas o lateral não conseguiu alcançar a bola, que saiu pela linha de fundo.

31' Em cobrança de escanteio, Mazinho lança a bola na área e Lúcio cabeceia, mas a bola sai pela linha de fundo.

30' Gilson Kleina grita na beira do gramado e pede para que Leandro se movimente mais em campo.

29' Guarú tentava troca de passes dentro da área do Palmeiras, mas foi desarmado.

28' Palmeiras está com dificuldade em acertar na criação de jogadas, não conseguindo furar a zaga do time do interior.

26' Wendel recebe de leandro pela direita, mas zagueiro do Penapolense chuta em cima do jogador do Palmeiras e consegue o tiro de meta.

24' Petros arrisca chute de fora da área, mas a bola para nas mãos do goleiro Prass.

23' Palmeiras tem movimentação pela direita com Valdivia, mas o chileno não consegue dar continuidade no lance.

20' Lúcio vacila e perde a bola para Guarú, mas Wellingtom recupera para o Palmeiras.

19' Cartão amarelo para Guarberto pela falta em Leandro.

19' Guarberdo dá uma entrada forte no jogador do Palmeiras e o árbritro marca falta para o Verdão na entrada da área.

18' Em bom contra-ataque, Penapolense avança, mas atacante estava impedido.

17' Liel perde a bola no meio campo e, na falha do adversário, Valdivia avança e chuta na entrada da área, mas a bola passa por cima do gol.

16' Juninho arrisca troca de passes com Valdivia, mas o chileno passou a bola com pouca força.

15' Rodrigo Biro avança pela esquerda com Guarú, mas a bola sai e é escanteio para o Penapolense.

14' Jogo segue travado e com muitas faltas. Poucas chances foram criadas por ambos os times.

11' Leandro faz duas faltas seguidas e recebe cartão amarelo. É o terceiro da partida.

9' Cartão amarelo para Juninho, por cometer falta.

7’ Quase! Em cruzamento de Juninho pela esquerda, Leandro domina com o peito dentro da grande área. A zaga do Penapolense cabeceia e quase marca gol contra.

5' Irritado, Lúcio reclama para o quarto árbitro: "Isso não é agressão, não?"

3' Cartão amarelo para Heleno, pela falta cometida.

3' Lúcio arrisca um chapéu em Heleno, que faz falta em cima do zagueiro do Palmeiras.

2' Penapolense tem o primeiro escanteio do jogo. Na cobrança, a bola é lançada na área, mas sem perigo para Fernando Prass.

1' Wesley arrisca pelo meio, mas sofre falta.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

19h27 Neste momento está sendo executado o Hino Nacional Brasileiro.

19h25 As equipes já estão no gramado!

19h24 A torcida palmeirense aos poucos vai preenchendo as arquibancadas do estádio do Pacaembu para acompanhar a partida contra o Penapolense.

19h18 Leia mais: Com nome no BID, Bruno César está liberado para defender o Palmeiras.

19h12 Quem deve assumir a faixa de capitão do Palmeiras no lugar do zagueiro Henrique é o goleiro Fernando Prass.

19h08 Na partida de hoje, o Verdão fará a estreia da sua nova camisa que estampará o logo da TV Palmeiras no espaço onde era ocupado pelo programa de sócio-torcedor. Confira: Palmeiras estreia nova camisa diante do Penapolense.

19h05 Com a saída de Henrique, o técnico Gilson Kleina apostará em Wellington, que terá sua primeira chance na equipe titular neste ano compondo a zaga ao lado de Lúcio.

19h02 Na última terça-feira, o zagueiro Henrique foi vendido pelo Palmeiras ao Napoli, da Itália. Leia mais em: Segundo agente, Palmeiras acerta venda de Henrique ao Napoli.

VÍDEO: Relembre os melhores momentos da partida entre Palmeiras 2 x 3 Penapolense, pelo Campeonato Paulista. A partida foi realizada no dia 27 de janeiro de 2013, no estádio do Pacaembu.

18h53 Leia o pré-jogo completo na VAVEL Brasil: No Pacaembu, Palmeiras busca manter 100% do Paulistão diante do Penapolense.

18h50 A partida desta noite será comandada pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza, auxilado pelos assistentes Carlos Augusto Nogueira Junior e Alexandre Basilio Vasconcellos.

18h48 Quem está fora da partida de hoje na equipe do interior são os meias Neto, expulso na vitória diante do Rio Claro por 1 a 0, e Edilson, emprestado pelo Palmeiras e que não poderá jogar por questões contratuais.

18h46 Por conta de baixas na equipe titular, o técnico Narciso deve fazer duas alterações no time. O Penapolense deve ser escalado da seguinte forma: Samuel; Rodnei, Jaílton, Gualberto e Rodrigo Biro; Liel, Petros, Washington e Guaru; Fio e Alexandro Créu.

18h44 Com apenas três pontos, a equipe do interior ocupa a quarta posição no Grupo A, mas, se vencer a partida de hoje, poderá ocupar a segunda colocação, tendo um total de seis pontos.

18h42 O Penapolense vai a campo com o objetivo de repetir o feito do ano passado. Em seu ano de estreia na primeira divisão do futebol paulista, a equipe do interior venceu o Palmeiras por 3 a 2.

18h39 O Verdão ainda sofre com alguns desfalques neste início de campeonato, dentre eles: o lateral-­direito Bruno Oliveira (lesão na coxa direita), os zagueiros Tiago Alves (luxação no ombro direito) e Victorino (trabalho de condicionamento físico), os volantes Renato (lesão no ombro direito) e Eguren (pancada na perna esquerda), e os atacantes Diogo (dores na região da bacia após um choque no treino da segunda­feira) e Vinicius (por opção técnica).

18h37 Confira a escalação da equipe do Palmeiras, que irá entrar em campo com: Prass, Wendel, Lúcio, Wellington, Juninho, Oliveira, Wesley, Valdívia, Mazinho, Leandro e Kardec.

18h35 Com três vitórias em três jogos, o Palmeiras é líder do Grupo D e o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista.

18h33 No confronto desta noite, o Verdão recebe o Penapolense no estádio do Pacaembu e busca manter sua sequência positiva na competição.

18h30 Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Palmeiras x Penapolense, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Fique com a gente!