Na Praça Charles Muller, Palmeiras apresenta nova camisa branca

Em evento realizado no início da tarde desta segunda-feira (17), na Praça Charles Muller, em frente ao Pacaembu, o torcedor alviverde pode conhecer mais um dos novos uniformes do Palmeiras que serão usados no ano do seu centenário. Com a presença do zagueiro Lúcio, que atuou como modelo, e do técnico Gilson Kleina, o Palmeiras apresentou seu uniforme reserva para os jogos do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro deste ano.

A cor que predomina na camisa é o branco e a principal novidade do modelo é o escudo do Palestra Itália, na cor vermelha, centralizado no modelo. O novo uniforme foi feito em homenagem ao elenco da década de 1930, o famoso “Esquadrão de Ferro”, que foi tricampeão paulista na época. O técnico Gilson Kleina aprovou a nova vestimenta da equipe.

- “Achei linda. Evento bem diferente, essa parceria cada vez tendo evolução e quem ganha com isso é o torcedor. Espero que essa camisa nos traga muita sorte” - disse.

Lúcio, que posou com a camisa nova na apresentação, ficou muito feliz por participar do evento e agradeceu a oportunidade cedida.

- “É uma alegria muito grande poder apresentar a nova camisa do Palmeiras. O importante vai ser poder honrar essa camisa a cada vez que entrar em campo e em busca da vitória” - falou.

Confira as fotos do uniforme e dos detalhes da camisa:

(Fotos: Divulgação)