Santos x Atlético Sorocaba, Campeonato Paulista

O Atlético Sorocaba fica em último no Grupo A, com apenas 5 pontos. Enfrenta o Paulista, no domingo (23), às 19h30, em Jundiaí.

O Santos vai a 22 pontos e fica na liderança do grupo C. No domingo (23) enfrenta o São Paulo no Morumbi às 16h..

Fim de jogo na Vila! O Santos vence o Atlético Sorocaba por 2 a 1!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAAAAAAAAANTOS! CÍCERO! Cobrança de falta e o jogador cabeceou para o fundo da rede!

42' Mais uma no Atlético: sai Danilo Alves e entra Everton.

41' No Atlético, sai Packer e entra Boquita.

38' Cartão amarelo para Rildo por simulação!

37' Stéfano Yuri entra e Leandro Damião sai no Santos.

35' ARANHA! Jogada de Danilo e defesa de Aranha.

32' Santos sentiu muito o gol sofrido. Atlético é melhor.

E o plantão da VAVEL informa: São Bernardo e São Paulo se enfrentam no ABC. Bola já está rolando.

29' No Santos, sai Geuvânio e entra Rildo.

28' Cartão amarelo para Jubal!

26' INCRÍVEL! PERDEU! Lançamento para Ivan que driblou Aranha e chutou pra fora. Quase o segundo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO SOROCABA! DANILO ALVES! O jogador chutou e a bola desviou, passando por cima de Aranha.

24' UUUUUUUUH! Lançamento do Neto para Gabriel, que na cara do gol chutou pra fora.

FOTO: Leandro Damião comemora seu gol. (Foto: Mauricio de Souza/Estadão)

22' Atlético tenta, masnão consegue chegar com perigo ao gol santista.

19' BRINCOU! Contra-ataque incrível do Santos. A bola chegou para Geuvânio que, dentro da área, tentou driblar o zagueiro ao invés de chutar. Foi desarmado.

18' PRA FORA! Cruzamento de Cicinho e Thiago Ribeiro, livre dentro da área, tocou com o pé direito pra fora.

15' QUE CHANCE! Packer deu um ROLINHO em Neto e chegou na cara do gol, mas Aranha saiu e tirou.

14' Após grandes chances do Santos, a partida começa a ficar lenta novamente.

11' Substituição no Atlético: sai Marcinho e entra Anderson.

10' DEOLA! Geuvânio chutou e Deola, mais uma vez, fez grande defesa.

9' O MENINO COLOCOU FOGO NO JOGO! Gabriel domina, gira e chuta para a defesa de Deola.

8' QUE JOGADA INCRÍVEL! Drible pra lá, letra pra cá. Foi assim a jogada de Gabriel, que terminou com o cabeceio de Thiago Ribeiro pra fora.

6' Atlético Sorocaba resolve sair para o jogo. Santos fechado.

4' Gabriel é lançado e Deola sai e pega a bola.

3' Segundo tempo começou e já é bem melhor que o primeiro todo.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO SANTOS! É DELE! LEANDRO DAMIÃO! Após jogada de Cicinho pela direita e chute errado no meio da área, a bola sobrou para Leandro Damião que colocou no fundo do gol.

O melão volta a rolar para o segundo tempo!

Mudança no Santos: sai Leandrinho e entra Gabriel, o Gabigol.

Atlético Sorocaba também em campo!

Santos volta para o segundo tempo!

Bolinha da VAVEL mais uma vez: Comercial 3x0 Paulista.

Cícero: "eles estão bloqueando bastante ali, para entrar na área temos que tocar bastante a bola"

O melão para de rolar para a alegria de muitos. Jogo é muito ruim na Vila. 0x0.

E a bolinha da VAVEL dá a luz. Comercial 2x0 Paulista.

42' DEOLA! Cruzamento na área e Cícero cabeceia, mais uma vez. Deola, de novo, fez grande defesa.

41' UUUUH! Matheus chutou de muito longe e a bola passou perto do gol de Aranha. Assustou.

40' Falta cobrada por Geuvânio. A bola passou por todo mundo e saiu.

39' Falta pela esquerda para o Peixe.

38' Danilo Alves ia sair na cara do gol, mas Neto deu um carrinho e tirou a bola do atacante.

34' DEOLA FANTÁSTICO! Escanteio cobrado, a bola passou por todo mundo e, do outro lado, Thiago Ribeiro chamou o zagueiro pra dançar e cruzou. Cícero, bem posicionado, cabeceou e Deola fez uma linda defesa.

34' Leandrinho chuta de muito longe e a bola desvia. Escanteio.

Pelo outro jogo da rodada, Comercial 1x0 Paulista.

32' Cruzamento na área e Aranha pega.

31' Atlético vai se soltando e tentando chegar.

28' Packer chutou forte e Cicinho, no meio do caminho, tirou.

28' Falta muito perigosa para o Atlético Sorocaba!

27' UUUH! Primeira boa jogada do ataque do Santos que terminou com chute de Thiago Ribeiro pra fora.

26' Diferente de outros jogos, o Santos não joga o mesmo futebol. Time está bastante lento. O Atlético, no entanto, fica esperando armar um contra-aaque.

23' Cartão amarelo para Thiago Ribeiro por falta em Fernando!

22' Peixe fica mais com a bola, só que não consegue chegar com perigo ao gol de Deola.

20' Partida é morna neste momento.

18' Outra falta para o Santos, mas agora Geuvânio tentou jogar rasteiro para a área a zaga tirou.

16' Cícero bate na barreira.

16' Falta perigosa para o Santos!

14' LONGE DO GOL! Matheus dominou dentro da área e isolou a bola. Incrível.

13' PRA FORA! Geuvânio chutou de longe e a pelota passou pelo lado do gol.

13' Danilo Alvez tira o perigo da área.

12' Escanteio Santos.

10' Mena cruzou e Leandro Damião tentou cabecear. No entanto, o jogador se abaixou tanto que a bola bateu em suas COSTAS e subiu.

9' Falta cobrada e a pelota passou por todo mundo.

8' Matheus chegou na linha de fundo, cruzou e a bola passou muito perto do gol de Aranha. Do outro lado, o árbitro marcou falta para o time de Sorocaba.

6' Lançamento longo para Geuvânio que não alcançou.

6' Cruzamento na área do Santos e a bola foi pra fora.

4' NA REDE, PELO LADO DE FORA! Cicinho tocou para Leandro Damião que fez a parede. O camisa 9, então, devolveu para Cicinho que chutou forte. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

3' Santos toca a bola no campo de ataque.

1' Leandrinho cruzou, Deola saiu mal, mas a bola passou por todo mundo. No rebote, cruzamento na área e Deola pegou.

1' Escanteio para o Santos.

0' Atlético Sorocaba tenta chegar pelo lado do campo e, após cruzamento, a bola subiu e Aranha pegou.

O melão começa a rolar. Santos e Atlético Sorocaba duelam pelos três pontos.

Hino Nacional acaba de ser executado na Vila mais famosa do mundo.

Santos no gramado!

Atlético Sorocaba, de vermelho, já está no gramado da Vila.

Meia hora para o jogo começar. Fique conosco!

VÍDEO: na última partida entre as duas equipes, que aconteceu no Paulistão de 2013, o Santos venceu por 2 a 1, em Sorocaba.

Em entrevista à Federação Paulista, Stéfano Yuri falou sobre o jogo de hoje: “A expectativa é boa. Em casa, com o apoio da torcida, vamos buscar os três pontos. Claro que sempre respeitando o Atlético Sorocaba, que tem jogadores de qualidade e vem empolgado pela vitória na última rodada” - disse.

FOTO: Boquita é o destaque da equipe do Atlético Sorocaba. O jogador tem passagens por Corinthians e Seleções de base.

Leandro Damião busca, nesta noite, seu primeiro gol com a camisa do Santos.

Já o Atlético Sorocaba também tem negativas. Os passes errados, por exemplo, foram 260. No entanto, a equipe não está tão mal assim neste quesito, pois tem várias outras equipes a sua frente. O time de Sorocaba também é o terceiro que menos desarma errado no Campeonato. Foram apenas 22.

Primeiro, uma negativa do Santos: a equipe é a que mais desarma errado no Campeonato. Foram 5o até agora. A equipe, no entanto, á a 6° que mais acerta cruzamentos. Foram 32 até o momento. Já nas viradas de jogo certas o Peixe fica em segundo, com 104. Perde apenas para o Audax, com 105.

Vamos a algumas estatísticas dos times:

Outro fato importante que aconteceu na última quarta-feira (19) pelos lados da Vila Belmiro foi a renovação de um dos destaques da conquista da Copa São Paulo pelo Peixe. Stéfano Yuri assinou por quatro anos com o Santos.

Polêmicas e mais polêmicas marcam a ida de Neymar Júnior para o Barcelona. Na última quarta-feira (19) o jogador escreveu em sua rede social sobre o assunto. Confira tudo aqui.

O Atlético Sorocaba está no grupo A da competição e não vai bem das pernas. Com apenas 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, a equipe de Sorocaba está na última colocação, com 5 pontos. A vitória, no entanto, aconteceu na última rodada, quando venceu a Ponte Preta por 1 a 0 dentro de casa.

O Santos está no grupo C da competição. Com 19 pontos, o Peixe é líder com folga, estando 4 pontos à frente da Ponte Preta, 2° colocada. Até agora, a equipe comandada por Oswaldo de Oliveira conquistou 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A única derrota aconteceu na última rodada, diante da Penapolense. Um sonoro 4 a 1 fora de casa.

Muito boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha todas as emoções de Santos x Atlético Sorocaba . A partida, que acontecerá na Vila Belmiro e tem início previsto para as 19h30, é válida pela 9° rodada do Campeonato Paulista da Série A-1.