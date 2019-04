Salgueiro e Santa Cruz empatam pelo Campeonato Pernambucano

Partida válida pela 4º rodada do Hexagonal Final do Campeonato Pernambuca. Disputada no Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).

No Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, o Caracará recebeu a Cobra Coral em jogo válido pela 4º rodada do Hexagonal Final do Campeonato Pernambucano 2014. Em um duelo muito parelho, Salgueiro e Santa Cruz empataram em 1 a 1, com gols de Aylton Alemão para o time da casa, e Nininho para o tricolor.

Com o resultado de igualdade, o Santa Cruz chegou a 5 pontos e perdeu a vice-liderança para o Náutico, que goleou o Porto na Arena Pernambuco. Já o Salgueiro, com os mesmos 5 pontos ganhos, está na quarta colocação, uma posição atrás da Cobra Coral.

Pressão total do Salgueiro na primeira etapa

O duelo começou com caráter de respeito de ambas as equipes. Porém, o Salgueiro não quis saber de ser um bom anfitrião e teve a primeira chance clara do jogo. Aos nove minutos, Anderson Paraíba tabelou com Fabrício Ceará, mas o chute não saiu com a força necessária e o goleiro Tiago Cardoso defendeu. A resposta tricolor veio dois minutos depois. Aos 11, Luciano Sorriso trocou passes com Léo Gamalho e chutou forte, a bola saiu sem direção, à direita da meta do arqueiro Luciano. Em contrapartida, o Caracará continuou agredindo sem medo de ser feliz.

No lance seguinte, Kanu aproveitou um rebote da zaga do Santa Cruz e por muito pouco não inaugurou o placar. E a pressão do Salgueiro continuava; Aos 13 minutos, Marcos Tamandaré mandou uma bomba, obrigando o goleiro Coral a fazer grande intervenção. O time tricolor parecia atordoado, e Renan Fonseca quase marcou um gol contra aos 24 minutos da etapa inicial. Aos 28, Fabrício Ceará por pouco não abriu o placar, o zagueiro Ewerton Senna salvou o Santa Cruz por hora. O tricolor respondeu no minuto seguinte. Em um contra-ataque muito bem armado, Carlos Alberto recebeu passe de Luciano Sorriso, bateu e a pelota saiu tirando tinta da trave do Caracará.

Mesmo atacando, a equipe tricolor não conseguia segurar a forte pressão do Salgueiro que, insistentemente buscava abrir o placar. Victor Caicó assustou a defesa do Santa Cruz aos 31, mas, o chute saiu acima da meta Coral. De tanto pressionar, o time da casa chegou ao tento inaugural do jogo. Anderson Paraíba cobrou escanteio e o zagueiro Aylton Alemão ganhou a disputa com Memo e mandou a bola para as redes, marcando o primeiro gol da partida, aos 42 minutos do primeiro tempo. Depois de abrir o placar, o Salgueiro se recuou um pouco esperando o final da primeira etapa.

Santa Cruz arranca empate no segundo tempo

Na última metade do jogo, o Santa Cruz voltou disposto a mudar o panorama da partida. Aos 3 minutos do segundo tempo, Léo Gamalho recebeu cruzamento de Carlos Alberto e mandou perto do gol do Carcará. Três minutos depois, o mesmo Léo Gamalho cabeceou e obrigou Luciano a fazer boa defesa. Agora quem estava sendo pressionado era o Salgueiro, que buscava fugir da forte pressão tricolor. Aos 10 minutos, Panda chutou de longe e levou perigo. Aos 19, Everton Sena perdeu um gol inexplicável. De frente para o goleiro Luciano, o zagueiro bateu por cima. Aos 35, Léo Gamalho chutou de longe e assustou a defesa salgueirense.

O esforço do Santa Cruz foi recompensado aos 38 da segunda etapa. Pingo fez boa jogada e passou para o lateral Nininho, que deixou tudo igual no placar. Aos 42, Léo Gamaho teve a chance da virada mas chutou fraco, nas mãos de Luciano. O Salgueiro respondeu aos 44, com o lateral Sidny no último lance de perigo da peleja. Sendo assim. em um jogo de dois tempos distintos, Salgueiro e Santa Cruz empataram no Estádio Cornélio de Barros.