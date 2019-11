Marcos Teixeira, assessor de imprensa da Portuguesa, é demitido após discussão no Twitter

A discussão entre as contas @Lusa_Oficial e @cmm10301974 no Twitter terminou em demissão. Após a troca de farpas em rede social no último domingo (23), alta cúpula do clube paulista decidiu afastar o assessor de imprensa Marcos Teixeira do cargo.

@cmm103019174 Mande a senhora sua mãe latir enquanto te bloqueamos, seu imbecil. — Portuguesa - Oficial (@Lusa_Oficial) 24 fevereiro 2014

Em entrevista ao GloboEsporte.com, Marcos admitiu o erro ao ter incluído a palavra 'imbecil' em seu comentário, mas não se arrepende da resposta concedida.

"Não fiquei nervoso e não estava de cabeça quente, estávamos vencendo a partida. Acho que o futebol tem de ter essas brincadeiras e eu também gosto dessas gozações, mas tem certas feridas que ainda estão abertas. Talvez eu não devesse ter usado a palavra 'imbecil'", afirmou.

Procurado pela VAVEL Brasil, o administrador da conta @cmm10301974, Gerson Luiz, comentou sobre a provocação e admitiu que não esperava uma resposta da Portuguesa sobre o assunto.

"Foi apenas uma brincadeira boba como qualquer uma outra. Jamais esperaria uma resposta da Portuguesa sobre isso. Fiquei surpreso e admito que ri bastante (sobre a resposta em seu tweet)", comentou.

Confira a nota divulgada pela Portuguesa

"O Departamento de Comunicações da Associação Portuguesa de Desportos, em nome do vice-presidente Carlos Alberto Monsanto Ferreira, vem a público esclarecer que tomou as atitudes cabíveis quanto ao episódio envolvendo a conta oficial do twitter, desligando o responsável pelas publicações, e pede desculpas a quem, por ventura, tenha se sentido ofendido."