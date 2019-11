Grêmio x Nacional (URU), Copa Libertadores 2014

Com isso, ficamos por aqui com a trasmissão de Grêmio 1x0 Nacional (URU). Acompanhe todas as notícias da Libertadores em nosso site, Facebook e também no Twitter. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

O Grêmio alcançou a segunda melhor campanha geral da competição, perdendo apenas para o Velez.

Com a vitória e a 1º colocação do Grupo 6, o Grêmio enfrentará o San Lorenzo - que eliminou o Botafogo - nas oitavas de final. O primeiro jogo será na Argentina e a partida de volta será na Arena.

Barcos: "Estamos feliz pelo resultado".

48' FIM DE JOGO! Grêmio 1x0 Nacional-URU

47' PERDEU! Barcos recebe lançamento na área. Livre e sem goleiro, Pirata erra o chute!

46' Coates cobra escanteio e Múnua, que está na área gremista, chuta por cima do gol!

46' Falta é cobrada e zaga manda para escanteio.

45' Falta para o Nacional.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

43' PERDEUUU! Lucas Coelho recebe pela lateral, avança e manda por cima do gol de Múnua. Maxi Rodríguez e Barcos estavam livres.

40' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Lucas Coelho Sai: Alan Ruíz

39' Dorrego arrisca de longe, mas a bola passa por cima do gol de Grohe.

37' PERDEU! Barcos acha Pará livre pela lateral, que toca para Deretti, livre dentro da área. Mas o meia erra o chute na cara do gol de Múnua!

36' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL Entra: Mascia Sai: Garcia

35' Nacional troca passes no campo do Grêmio, que se fecha na marcação.

33' Deretii recebe lançamento de Ramiro e cai após avanço. Juiz manda seguir.

32' Wendell novamente, avança e toca para Riveros, que cruza para a área. Munúa fica com a bola.

30' Avanço de Wendell pela lateral, que toca para Barcos, mas defensor uruguaio intercepta o chute do Pirata.

27' CARTÃO AMARELO PARA MAXI RODRÍGUEZ! Por chutar a bola ao gol mesmo com o apito do juiz.

26' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Maxi Rodríguez Sai: Dudu

23' Grêmio troca passes e invade a área do Nacional com Barcos, que toca para Jean Derreti. Mas o meia manda por cima do gol.

21' CARTÃO AMARELO PARA DE LOS SANTOS!

20' Dorrego cobra a falta na barreira e, no rebote, bate no braço de Dudu. Jogadores pedem pênalti, mas juiz manda o jogo seguir.

19' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO!

18' A falta é cobrada e Grohe faz a defesa, sem dificuldades.

18' Falta para o Nacional.

15' GROHEE! Dorrego cobra escanteio direto ao gol e Marcelo Grohe salva o Grêmio novamente!

15' A falta é marcada e Grohe espalma para escanteio.

14' Falta para o Nacional!

11' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL Entra: Coates Sai: Scotti

9' CARTÃO AMARELO PARA PIRIZ!

7' UHHHH! Barcos recebe, dribla o zagueiro e manda por cima do goleiro, mas a bola passa por cima do gol de Múnua. Quase o segundo!

5' IMPEDIDO! Após cobrança de falta, Werley manda para o fundo das redes, mas está em posição de impedimento.

4' Jean Deretii é derrubado por Díaz. Falta.

2' SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL Entra: Calzada Sai: Arismedi

1' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Jean Deretti Sai: Edinho

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Barcos, autor do gol: "Fizemos o gol e sim, relaxamos um pouco. Tentamos administrar a posse de bola, porém eles avançaram um pouco. Temos que fazer mais".

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 1x0 Nacional-URU, gol de Barcos.

46' Pará tenta jogada com Alan Ruíz, mas Díaz intercepta a jogada.

44' Teremos 2 minutos de acréscimo!

43' Alan Ruíz cobra falta e Rhodolfo cabeceia. Munúa espalma para escanteio, mas jogada estava em posição de impedimento.

42' CARTÃO AMARELO PARA PRIETO! Por falta em Alan Ruíz.

41' CARTÃO AMARELO PARA ALONSO! Por falta em Pará.

40' Escanteio é cobrado, passa pela zaga e para em Scotti, que domina com a mão. Juiz marca falta.

40' Escanteio para o Nacional!

39' Alan Ruíz cobra levantando para a área. Rhodolfo tenta o cabeceio, mas Munúa fica com a bola.

38' Dudu sofre falta de Garcia. Vem bola na área do Nacional!

35' Ih! Alan Ruíz recebe passe de Pará, porém erra na devolução, mandando a bola pela lateral. Enderson Moreira ficou aborrecido na beira do gramado.

33' Dudu cobra a falta levantando para a área. A zaga dá rebote nos pés de Werley, que chuta para o gol, mas o bandeirinha já assinalava impedimento do zagueiro.

32' Falta de Dorrego em Dudu.

31' Arismendi rouba a bola de Riveros e avança. Espino recebe e cruza para a área, mas ninguém alcança.

29' Dorrego arrisca de longe, mas a bola vai pela linha de fundo.

28' Nacional troca muitos passes e possui maior posse de bola. Grêmio aperta na marcação.

26' Dudu tenta o passe para Riveros, mas a zaga afasta.

25' Confusão no meio-campo: Nacional tenta trocar passes, mas esbarra na marcação gremista, que dá rebote aos uruguaios. Com isso, jogo fica truncado.

23' García cobra e a zaga tira.

23' Escanteio para o Nacional!

22' Com essa vitória parcial, o Grêmio conquista a 2º melhor campanha geral da Libertadores e enfrentaria o San Lorenzo na próxima fase!

21' Arismendi recebe e arrisca de longe, mas a bola passa longe do gol de Grohe. Tiro de meta.

20' Dudu cobra e a zaga afasta.

19' Escanteio para o Grêmio!

16' Nacional troca passes e entra na área gremista, mas García perde o domínio.

12' GOOOOOOOL DO GRÊMIO! BARCOS ABRE O PLACAR! Pirata cobra no canto de Munúa, que chegou a defender, mas a bola entrou na rede. Está aberto o placar!

10' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Barcos recebe lançamento e quando entrava na área, é derrubado. Pênalti!

9' Dudu levanta muito forte para a área e bola sai pela linha de fundo.

8' Falta para o Grêmio!

6' Nacional troca passes na frente da área gremista.Prieto arrisca de longe mas a bola passa ao lado do gol de Grohe.

4' Wendell comete falta em Prieto.

1' UHHH! Barcos e Dudu tabelam e o meia cruza para a área. Riveros chega atrasado e manda a bola por cima do gol, que já estava sem goleiro.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA!

Tudo pronto para a bola rolar.

Jogadores em posição para a execução dos hinos.

Grêmio e Nacional entram no gramado da Arena!

FOTO Público no lado de fora da Arena neste momento.

A arbitragem será de Oscar Maldonado (BOL), auxiliado por Efrain Castro e Wilson Arellano.

Simultaneamente, Newell's Old Boys e Atlético Nacional se enfrentam no El Coloso Del Parque.

Nas partidas disputadas na quarta-feira (9), dois times brasileiros foram eliminados. O Flamengo perdeu em casa para o Léon, por 3 a 2; Já o San Lorenzo derrotou o Botafogo pelo placar de 3 a 0. Na terça-feira (8), o Atlético-PR levou a pior diante do Bolívar por 2 a 1 e também se despediu da competição.

Na última rodada da Libertadores, o Grêmio venceu o Atlético Nacional, de Medellín, pelo placar de 2 a 0. Já o Nacional perdeu de 4 a 2 para o Newell's Old Boys, da Argentina.

A novidade no Nacional é o zagueiro Sebastián Coates, de 23 anos, que chegou a ser observado pelo Grêmio em 2011. O defensor, que está recuperado de uma cirurgia no joelho, jogou pelo Liverpool, da Inglaterra, porém não obteve sucesso e retornou ao Uruguai.

No último treinamento gremista, realizado na Arena, o técnico Enderson Moreira fez mistério e decidiu fechar os portões. Para aumentar o dúvida sobre a escalação, os jogadores, em entrevistas, evitam passar quaisquer informações sobre o time que irá a campo.

A última atividade realizada pela equipe uruguaia foi na manhã de quarta-feira (9), pela manhã e indicou que um time misto entrará em campo. Como já está eliminada da Libertadores, optou por dar preferência ao Campeonato Uruguaio, onde ocupa a 13º colocação e perdeu os três últimos jogos.

O Nacional, por sua vez, terá muitas mudanças em sua equipe. Para começar, do time que entrou em campo diante do Grêmio em fevereiro, Carlos De Pena, Pablo Álvarez, Jorge Curbelo, Rinaldo Cruzado e Álvaro Recoba nem sequer viajaram com a delegação para Porto Alegre.

Com isso, o mais cotado para ocupar a vaga é o argentino Alan Ruíz. A única dúvida que o técnico Enderson Moreira possui é se mantém Edinho no meio-campo ou se promove a entrada de Jean Deretti.

Para a partida de logo mais, o Grêmio terá o desfalque de Luan, que fraturou a mão e passou por cirurgia na última sexta-feira (4).

No primeiro encontro entre as equipes, os brasileiros venceram pelo placar de 1 a 0 em solos uruguaios.

Com uma rodada de antecedência, o time gaúcho foi a primeira equipe a se classificar para as oitavas de final. Já a equipe uruguaia está eliminada da competição e só cumpre tabela.

O jogo é o último da fase de grupos da competição. O Tricolor é o líder do Grupo 6, enquanto os uruguaios ocupam a lanterna.

A partida será disputada na Arena, em Porto Alegre.

Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o confronto entre Grêmio e Nacional (URU), pela Libertadores da América. Siga em tempo real!