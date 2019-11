Pela Copa do Brasil, Luís Carlos faz três gols, mas Brasiliense cai diante do Princesa do Solimões-AM

O Brasiliense precisava reverter à desvantagem que sofreu no primeiro jogo, quando foi derrotado por 3 a 1 para o Princesa do Solimões, no Amazonas. Jogou no seu reduto, no Estádio Elmo Serejo, conhecido como a Boca do Jacaré, em Taguatinga. A equipe não fez feio, marcou quatro gols, mas sofreu dois gols, que tiveram um peso crucial na sua participação na Copa do Brasil.

Mesmo com o Luís Carlos inspirado, com três gols marcados, além de um do meia Zé Roberto, o Jacaré foi eliminado pelos gols tomados pela equipe amazonense, marcados por Nando e Edinho Canutãma. Em sua primeira participação, o Tubarão do Norte faz bonito no torneio, passando de fase, que terá pela frente o Santos, que desbancou a equipe do Mixto-MT.

Pressão imposta, gol do artilheiro, mas Princesa empata em contra-ataque​

Mesmo sem poder contar com o meia Ramon, devido a uma contusão no púbis, o técnico Marcos Soares colocou a equipe bastante ofensiva, com Peninha e Felipe na criação de jogadas, e com a entrada de Luquinhas ao lado do experiente Luís Carlos. O esquema surtiu efeito logo cedo. Aos nove minutos, após escanteio cobrado por Luquinhas, a bola desviou na cabeça de Lídio e sobrou para Luís Carlos fazer o primeiro do Jacaré, renovando as esperanças da torcida amarela no Serejão.

Precisando de mais um gol, o Brasiliense quase ampliou com o lateral Cezinha, após receber um cruzamento de Peninha, mas mandou a bola pra longe do goleiro Milton. Jogando no erro do adversário, o Princesa quase empatou com Fininho, que chutou forte, com perigo à meta do arqueiro Welder. O Jacaré respondeu com Luís Carlos, que fez o gol, mas a arbitragem anulou, pois ele estava impedido. O gol fez falta. Aos 33 minutos, o meia Fininho fez uma bela jogada pela esquerda e mandou para o atacante Nando, livre de marcação, que chutou no canto do goleiro candango, empatando a partida.

Desesperado, o time da casa quase desempatou com Luquinhas, que perdeu o gol cara a cara com o goleiro. No último lance, após escanteio, o zagueiro André Luiz cabeceou sem muito perigo.

Luís Carlos iluminado, mas Princesa mata o jogo e conquista classificação histórica

Precisando de pelo menos dois gols para levar a decisão as penalidades, o técnico Marcos Soares tirou o volante Júlio Bastos e colocou em campo o atacante Gilvan, colocando no esquema 4-3-3. A mexida deu certo. Logo no primeiro lance, Bruno Paraíba cruzou perfeitamente para Luís Carlos acertar o travessão de Milton. Mas aos 13 minutos, a bola finalmente entrou. Novo cruzamento de Bruno para mais um gol do matador da noite. A pequena torcida ainda estava na esperança de ver a equipe classificada.

A entrada do meia Zé Roberto deu um maior controle no setor do meio de campo, com passes em profundidade do experiente jogador. O gol de desempate deu novo fôlego ao Brasiliense, que quase ampliou com Baiano, que acertou a trave. Mas aos 22 minutos, Gilvan deu um passe primoroso para Zé Roberto mandar para o fundo das redes do arqueiro amazonense.

O resultado levava a decisão para as penalidades máximas, mas não demorou muito para o Princesa do Solimões matar a partida. Aos 33 minutos, Edinho Canutãma, que entrou no lugar de Nando, recebeu a bola e chutou colocado, no canto esquerdo de Welder, acabando com a possibilidade do time do Jacaré decidir a vaga nos pênaltis. Precisava fazer mais dois gols para passar direto.

Nos minutos finais, Luís Carlos marcou o seu terceiro gol, aos 42 minutos. Imponente na jogada aérea, o centroavante completou o cruzamento de Cezinha. Mesmo com mais quatro minutos de acréscimo, o time candango não conseguiu fazer o quinto gol salvador. Após o apito final, muita comemoração do time do Princesa do Solimões. A cidade Manacapuru está bem representada na Copa do Brasil. Nunca uma equipe do interior amazonense foi além da primeira fase da competição. Além da luta pelo bi-campeonato estadual, o Tubarão do Norte vai encarar o Santos na próxima fase. Eliminado pela terceira vez na primeira fase, o Brasiliense junta os cacos e foca novamente em duas metas: Vencer o campeonato estadual e lutar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2015.