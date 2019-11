Fluminense volta atrás e deve contratar Henrique, ex-Flamengo

Desde muito tempo, o Fluminense anda em busca de zagueiros. Nas próximas semanas, enfim, elas devem acabar. Antes descartado, devido ao alto salário e mudanças na cúpula do futebol tricolor, o zagueiro Henrique, do Bordeaux, deve ser o grande reforço da zaga. Já Fabrício, sem clube, pode acertar com o Flu sem problemas.

Revelado pelo Flamengo, Henrique é o capitão da equipe do Bordeaux. O jogador de 31 anos se transferiu para o clube francês no início de 2005. Desde então, ganhou títulos e caiu nas graças do torcedor. Com um sentimento de dever cumprido, o defensor quer voltar ao Brasil e já pediu liberação ao clube. Neste sábado (10), Henrique fez sua última partida na França, contra o Olympique de Marseille, em casa.

A transferência do experiente jogador não deve ter muitas dificuldades. O presidente da patrocinadora do clube, Celso Barros, deve participar da negociação. Eduardo Uram, empresário de Henrique, Peter Siemsen, presidente do Flu, e Barros farão uma reunião ainda neste fim de semana.

Quem entrou nos planos do técnico Cristóvão Borges foi o zagueiro Fabrício. O treinador trabalhou com o defensor quando defendia o Vasco. Fabrício também iniciou sua carreira no Flamengo. Teve passagens pelo Palmeiras e pelo Atlético-PR. O jogador foi dispensado pelo Vitória e está sem clube, deverá acertar um contrato de risco com o Fluminense: contrato de três meses e um salário de cerca de R$ 30 mil.