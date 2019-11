Fernandão, ídolo do Internacional, morre em acidente de helicóptero no interior de Goiás

O Rio Grande do Sul e a cidade de Aruanã, interior de Goiás, acordaram na manhã deste sábado (7), com a notícia da morte de Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, ídolo de Goiás e Internacional. O ex-jogador e atual comentarista do SporTV de 36 anos sofreu um acidente de helicóptero nesta madrugada e não resistiu aos ferimentos.

Juntamente com Fernandão estavam mais quatro pessoas: Bidó, primo do governador de Goiás, o cabo da PM, Edmilson de Souza Lemes, o coronel aposentado da Polícia Militar, Milton Ananias e por fim, o funcionário da fazenda, Lindomar Mendes Vieira. Após o acidente, o ex-técnico do Inter era o único que ainda estava com vida quando a polícia chegou, porém morreu a caminho do hospital.

Segundo a Polícia Civil, o helicóptero saiu da fazenda de Fernandão por volta de 1h da manhã e caiu cerca de trezentos metros depois de levantar vôo, às margens do rio Araguaia e capotou muitas vezes. Não chegou a explodir, mas ficou totalmente destruído. Milton Ananias, coronel aposentado da PM, seria quem estava pilotando a aeronave no momento da queda.

Por volta das 9h40, o corpo de Fernandão permanecia no Hospital Municipal de Aruanã. Ele será levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Carreira

Nascido em Goiânia e revelado nas categorias de base do Goiás, Fernandão jogou pelo Olympique de Marselha e Toulose, da França, antes de retornar ao Brasil, onde se destacou no Internacional, clube pelo qual ganhou muitos Campeonatos Gaúchos, duas Libertadores da América e um Mundial de Clubes, em 2006. Foi capitão durante boa parte dos cinco anos em que atuou pelo Colorado.

Se aposentou em 2011, quando atuava pelo São Paulo. Então, passou a integrar a diretoria do Internacional, tornando-se técnico da equipe posteriormente. Atualmente, era comentarista de futebol pelo canal pago SporTV.