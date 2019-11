Fluminense x Itália e

Encerramos por aqui a transmissão. No último compromisso da Itália antes da Copa do Mundo 2014, a Azzurra derrota o Fluminense por 5 a 3, em Volta Redonda. Agora entra em cena o Mundial! Obrigado a todos que nos acompanharam, nos vemos na Copa! Até a próxima!

FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA! A Itália derrota o Fluminense por 5 a 3.

48' FELIPE GARCIA! Balotelli solta a bomba, da entrada da área, e Felipe Garcia espalma para frente.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

43' Triangulação Italiana. Pirlo eleva para Cassano, na pequena área, que tenta escorar para Balotelli. Mas o cabeceio sai errado e Felipe Garcia fica com ela.

41' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Gum. Entra: Wellington Carvalho.

40' ESPETACULAR! Biro Biro faz uma linda jogada pela esquerda e cruza rasteiro. Matheus Carvalho, de letra, quase marca o quarto gol, mas Mirante salva em cima da linha, de maneira espetacular.

39' FOTO Bandeirão da torcida do Fluminense, aberto durante a partida contra a Itália.

37' DEFENDE, FELIPE GARCIA! Pirlo cobra falta com categoria, mas o arqueiro tricolor aparece bem para defender.

33' Pirlo cobra falta na grande área, mas Gum aparece para afastar pela linha de fundo. Escanteio para a Itália.

32' FOTO Momento da finalização de Matheus Carvalho, no terceiro gol do Fluminense.

30' DEFENDE, MIRANTE! Bruno cruza da direita, Biro Biro aparece na linha de fundo para testar ao centro da área em direção a Walter. Mas Mirante sai do gol e fica com ela.

27' Fabricio se posiciona bem na cobrança de escanteio, mas não consegue testar forte na bola em direção as redes.

26' POR POUCO! Conca recebe na entrada da grande área, rola e chuta com violência. A bola sai tirando tinta do travessão de Mirante.

24' SUBSTITUIÇÕES NA ITÁLIA! Entraram: Mirante, Barzagli, Bonucci, De Siglio, Pirlo, De Rossi, Marchisio, Balotelli, Cassano.

21' A Itália realizou nove substituições neste segundo tempo. Grande parte das estrelas italianas estão em campo.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! MATHEUS CARVALHO DESCONTA!

16' CARTÃO AMARELO PARA WALTER! Por reclamação.

15' SUBSTITUIÇÕES NO FLUMINENSE! Saem: Chiquinho e Gustavo Scarpa. Entram: Matheus Carvalho e Biro Biro.

12' FOTO Immobile é o dono da partida. Em três minutos a Itália parece ter definido o jogo. Placar de 5 a 2 para a Azzurra.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! TRÊS GOLS EM CINCO MINUTOS! INSIGNE MARCA O QUINTO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA DE NOVO! HAT TRICK DE IMMOBILE!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! IMMOBILE MARCA O TERCEIRO DA ITÁLIA!

5' Abate é lançado em profundidade na direita, mas o impedimento já havia sido marcado.

3' QUASE, WALTER! Immobile perde a bola no meio campo, Walter fica com ela e arrisca o chute de fora da área. A bola morre próxima a trave esquerda defendida por Perin.

2' PÊNALTI? Lance bizarro no estádio da Cidadania. Abate, sozinho, erra o domínio e resvala a mão na bola. Tricolores pedem pênalti, o árbitro nada marca.

1' FOTO Comemoração italiana no gol de Insigne. (Foto: Fim de Jogo)

0' Vamos para o segundo tempo de Fluminense e Itália!

18:35 A Itália já está em campo para a segunda etapa.

18:31 FOTO Carlinhos comemora seu gol, o segundo do Fluminense.

18:29 VÍDEO E por fim, Carlinhos marcou o último gol do primeiro tempo, a favor do Fluminense, decretando o 2 a 2.

18:28 VÍDEO Na bola parada, Immobile subiu mais que a defesa tricolor para marcar o segundo gol da Itália.

18:27 VÍDEO Logo em seguida, Chiquinho empatou para o Fluminense. Assista.

18:24 VÍDEO Confira o gol de Insigne, para a Itália, o primeiro da partida.

18:23 FOTO Gustavo Scarpa e Jean comemorando o primeiro gol do Fluminense.

18:20 Um bom primeiro tempo no estádio da Cidadania. A Itália, jogando com os reservas, mostra para o técnico Cesare Prandelli que existência opções no banco de reserva para a disputa da Copa do Mundo. Já o Fluminense, com o time misto e sem 6 dos seus principais titulares, joga bem e conseguiu empatar nas duas oportunidades em que esteve atrás do placar.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Fluminense e Itália vão empatando por 2 a 2 no estádio da Cidadania.

43' GRANDE CHANCE! Abate é lançado por Aquilani à linha de fundo. Chiquinho acompanha, mas é driblado no corte. O italiano tenta a finalização, mas a bola desvia e sai para escanteio.

39' LINDO LANCE! No centro de campo, Jean dá um lençol em Immobile. A torcida vai ao delírio.

36' GOL DO FLUMINENSE! Walter faz um lindo pivô, e deixa o caminho aberto para Carlinhos entrar na grande área. O lateral avança e chuta de bico, Perini aceita e vê a bola fugindo de suas mãos e morrendo nas redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CARLINHOS EMPATA O JOGO!

35' Conca cobra falta para a área, mas a defesa italiana afasta o perigo sem dificuldades. Na sequencia, o próprio camisa 11 comete falta em Abate.

31' GOL DA ITÁLIA! Insigne cobra falta para a grande área e Immobile aparece bem posicionado para cabecear com categoria, para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! IMMOBILE COLOCA OS ITALIANOS NA FRENTE DE NOVO!

30' FOTO Gustavo Scarpa em ação, o autor da assistência no gol do Fluminense.

25' GOL DO FLUMINENSE! Conca faz uma linda jogada na entrada da grande área, acha Gustavo Scarpa entrando em profundidade que bate cruzado. Chiquinho, atento, acompanha a trajetória da bola e empurra para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CHIQUINHO EMPATA A PARTIDA!

22' GOL DA ITÁLIA! A linha de impedimento do Fluminense falha, Immobile recebe de frente para o gol, mas rola para Insigne só ter o trabalho de tocar para as redes. Itália na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! INSIGNE ABRE O PLACAR!

20' Abate tenta o lançamento direto para Cerci, em ligação do campo de defesa para o de ataque. Mas o impedimento, mais uma vez, foi assinalado no lance.

16' FOTO Jogo disputado e muito marcado entre Fluminense e Itália.

13' Boa jogada de Bruno pela direita, que vence Darmian na corrida e cruza para a grande área. Mas Ranocchia se antecipa a Walter e afasta o perigo.

12' Aquilani tenta o lançamento para Immobile, Gum perde o tempo do lance mas consegue desviar de carrinho e a bola sobe. Na decaida, Felipe Garcia sai bem do gol e fica com ela.

11' Darmian tenta um passe longo, de antes do meio-campo, tentando achar Immobile no campo de ataque. Entretanto, o lateral coloca força demais no lance e a bola sai pela linha de fundo.

8' PRIMEIRA CHANCE! Bela jogada trabalhada do Fluminense. Conca faz boa jogada pela direita e acha Walter na área, o gordinho rola para Jean, que ajeita para Diguinho soltar a bomba da entrada da grande área. Perin se estica todo e consegue tocar para escanteio.

7' FUROU! Após cobrança de escanteio, a bola sobra pingando para Immobile, no bico da pequena área, de frente para o gol. Mas o atacante italiano fura no momento de finalizar e desperdiça uma grande chance.

5' QUASE! Conca tenta o passe em profundidade, a bola espirra e não sai com qualidade. Porém, na sobra, quase que Ranocchia perde o controle da bola e Chiquinho não aparece de frente para o gol.

4' Segundo impedimento da partida com apenas quatro minutos de bola rolando. Dessa vez Darmian apareceu em posição irregular, novamente entrando nas costas do lateral-direito Bruno.

3' Mais um lançamento em profundidade, dessa vez para Insigne. Mas Fabricio aparece bem na recomposição e afasta para lateral, evitando maiores perigos.

1' Primeira chegada é da Itália, Cerci é lançado nas costas de Bruno, mas o impedimento já havia sido marcado.

0' Apita o árbitro! Começa o clássico dos tetracampeões no Raulino de Oliveira!

17:30 Teremos um minuto de silêncio em memória de Fernandão.

17:29 Marcelo de Lima Henrique será o árbitro da partida de hoje.

17:28 Seleção Italiana e equipe do Fluminense sobem ao gramado ao mesmo tempo. Ambas as delegações trazem duas bandeiras para o gramado. Festa nas arquibancadas.

17:25 FOTO Panorâmica do estádio da Cidadania. Arquibancadas lotadas para o confronto entre Fluminense e Itália.(Foto: Fim de Jogo)

17:20 CÍCERO APRESENTADO! Momento antes da bola rolar para Fluminense e Itália, o meio campo Cícero, recém-contratado junto ao Santos, foi apresentado aos torcedores. O novo camisa 5 tricolor subiu ao gramado e foi saudado pelas arquibancadas.

17:18 Arquibancadas lotadas no estádio Raulino de Oliveira! Linda festa da torcida tricolor momentos antes da partida. Todos os ingressos restantes para o confronto esgotaram-se neste domingo.

17:10 FOTO Esquadra do Fluminense jogará com seu uniforme tricolor e tradicional na partida de hoje.

17:02 Se a Itália entrará a campo com seu elenco reserva, o Fluminense também tem desfalques para a partida de hoje. Diego Cavalieri, Elivelton e Wagner, lesionados, cedem lugares a Felipe Garcia, Fabricio e Chiquinho. Rafael Sobis, liberado pela diretoria tricolor para o enterro de Fernandão, será substituido por Gustavo Scarpa. Fred, convocado para a Copa do Mundo 2014 pela seleção brasileira, terá seu lugar ocupado por Walter, e Cícero, recém-contratado, não foi regularizado a tempo de ser relacionado.

17:00 Clima de descontração no estádio da Cidadania, neste momento. Enquanto a seleção italiana bate bola no gramado, a torcida do Fluminense cria cantos provocando o rival da partida de hoje. Canções como "O Fred é melhor que você", em direção a Balotelli e "Diguinho é melhor que o Pirlo" podem ser escutados em alto e bom tom.

16:40 FOTO Delegação Italiana realizando o reconhecimento de gramado no Estádio da Cidadania. (Foto: Fim de Jogo)

16:40 Delegação Italiana sobe ao gramado do Estádio da Cidadania e recebe uma chuva de aplausos e gritos por parte da torcida tricolor. Balotelli foi o mais festejado, mesmo iniciando o confronto no banco de reserva.

16:25 O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, e o vice-presidente da Federação Italiana e ex-jogador da Azzurra, Demetrio Albertini, trocaram camisetas de suas instituições antes da partida. O mandatário tricolor foi presenteado com o uniforme autografado por Daniele de Rossi e deu de presente a tricolor, personalizada, com o número 9, utilizado por Fred.

16:15 FOTO Panorama geral do estádio Raulino de Oliveira, nesta tarde de domingo. Arquibancadas ainda vazias. Partida terá início às 17h30. (Foto: Fim de Jogo)

16:10 Portões do Raulino de Oliveira já estão abertos para a torcida. Expectativa de estádio lotado para o clássico dos tetracampeões. No início da semana, apenas 3 mil ingressos estavam disponíveis para compra.

16:05 DESFALQUE CONFIRMADO! Liberado pela diretoria tricolor para o enterro de Fernandão, Rafael Sobis não atuará diante da Itália. Para seu lugar, o técnico Cristóvão Borges optou por dar oportunidade a Gustavo Scarpa, recém-promovido da divisão de base do clube.

16:00 Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, também chamado de Estádio da Cidadania ou simplesmente Raulino de Oliveira, será o palco para o amistoso entre Fluminense e Itália. Com capacidade para 21 mil torcedores, praticamente todos os bilhetes foram vendidos para o clássico. (Foto: Reprodução/Wikipedia)

15:55 Já o Fluminense, que ainda aguarda a definição sobre a presença de Rafael Sobis no amistoso, deve ir a campo com: Felipe Garcia; Bruno, Gum, Fabricio, Carlinhos; Jean, Diguinho, Chiquinho, Conca; Gustavo Scarpa (Rafael Sobis), Walter.

15:50 A escalação escolhida por Cesare Prandelli para o amistoso contra o Fluminense é a seguinte: Perin, Abate, Ranocchia, Paletta e Darmian; Thiago Motta, Aquilani e Parolo; Insigne, Immobile e Cerci.

15:45 FIQUE DE OLHO: Walter. Assim como Ciro, Walter terá a sua oportunidade ouro no Fluminense. Com o desfalque de Fred, convocado pela seleção brasileira para a Copa do Mundo 2014, o gordinho assumirá o papel de artilheiro e centroavante da equipe contra a Itália. (Foto: Photocamera)

15:40 FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile. Surpresa na convocação para a Copa do Mundo 2014, o jogador foi artilheiro do último Campeonato Italiano atuando pelo Torino e acabou negociado com o Borussia Dortmund nesta janela de transferência. Com Balotelli no banco de reserva, Ciro será a principal referência ofensiva da equipe. (Foto: Getty Images)

15:35 O técnico Cesare Prandelli montou a equipe com três atacantes: Insigne, Cerci e Immobile. Destaque também para o brasileiro Thiago Motta, reserva imediato de De Rossi, começa como titular, formando um trio no meio de campo com Aquilani e Parolo.

15:30 A seleção italiana divulgou neste sábado à tarde a escalação para o amistoso contra o Fluminense. As estrelas da Azzurra, o goleiro Buffon, o volante Pirlo e o centroavante Balotelli ficam no banco de reservas e devem entrar no decorrer do confronto.

15:25 Outro desfalque tricolor para a partida contra a Itália será de Diego Cavalieri. O goleiro sentiu novamente dores na coxa direita no treino do último sábado (07). Deixou a atividade e, portanto, desfalcará o Fluminense no amistoso. Para seu lugar, Felipe Garcia e Kléver disputam a vaga.

15:20 No Japão, imagens promocionais estão sendo divulgadas em telões por toda a cidade. A expansão da marca Fluminense em solo internacional vem sendo bastante propagadas desde o anúncio do amistoso. Na própria Itália a divulgação é massiva, com divulgação em jornais e propagandas em TV Aberta.

15:15 Nitidamente emocionado, o atacante não poupou elogios para seu ex-companheiro: "Ele tinha uma forma de viver, que não importa o time que ele estivesse, os rivais respeitavam. Era querido por todo mundo. Foi o cara mais importante na minha carreira, me ajudou muito no início. Procuro me espelhar nele. Se tenho um ídolo no futebol, esse cara é o Fernandão. Dentro e fora de campo, ele era simplesmente mágico. Foi merecedor de tudo que conquistou."

15:10 O Fluminense tem dúvidas para o confronto contra a Itália. Primeiramente, o atacante Rafael Sobis foi liberado pela diretoria para acompanhar o enterro de seu ex-companheiro de Internacional, Fernandão. O camisa 23 tricolor comentou sobre o falecimento de seu amigo: "Muito dolorida essa notícia de que estou perdendo um amigo . Meu padrinho de casamento. Nosso último contato foi na festa de inauguração do Beira-Rio. Conversei com meu empresário, e o Fernandão tinha perguntado de mim, como estava o "filho dele". É um legado muito bonito que ele deixa. Um cara de família, bem sucedido, pai, um cara que ninguém tem nada para falar dele. Se eu conseguir ser 10% do que o Fernandão foi já estarei muito feliz."

15:05 FOTO Imagem promocional para o amistoso entre Fluminense e Itália. Os tetracampeões - da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro - se enfrentarão como preparação para o Mundial. (Foto: Divulgação/Fluminense)

15:00 Este será o último teste da Itália antes da Copa. Os dois amistosos anteriores não foram com bons resultados: a Azzurra empatou com a Irlanda por 0 a 0 e ficou no 1 a 1 diante de Luxemburgo, recebendo duras críticas no país.

14:55 Esta será a 15ª vez que o Fluminense enfrentará adversários originais da Itália. Durante a história, o Tricolor só perdeu em apenas uma, e mesmo assim foi nos pênaltis, para a Udinese em maio de 1984. No mais foram dez vitórias do Tricolor e três empates.

14:50 O nome de 'Duelo dos tetras', no amistoso composto por Fluminense e Itália se deve as quatro conquistas de ambas as instituições nas competições que as consagraram. Pelo lado italiano, deve-se ao tetracampeonato mundial, conquistado nos anos de 1934, 1938, 1982 e 2006. Já no lado tricolor, é nomeado devido aos quatro títulos brasileiros, nos anos de 1970, 1984, 2010 e 2012.

14:45 FOTO Buffon, sua esposa e seus filhos, durante a disputa das Copa das Confederações 2013. O arqueiro italiano presentou seus filhos com dois uniformes do Fluminense. (Foto: Felippe Costa)

14:40 Já o Fluminense ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro 2014, com 16 pontos conquistados em nove partidas disputadas. A boa relação com o arqueiro italiano Buffon, que presentou seus filhos com dois uniformes do clube durante a disputa da Copa das Confederações, facilitou a realização do amistoso.

14:35 Classificado de maneira direto para a Copa do Mundo, a Itália foi sorteada para o Grupo D da competição. O popularmente apelidado de grupo da morte, também contém a Inglaterra, o Uruguai e a Costa Rica como adversários diretos.

14:32 Este será o último compromisso da tetracampeã mundial, Itália, antes da disputa da Copa do Mundo 2014. Como adversário, a Federação Italiana convidou o Fluminense, que prontamente aceitou o confronto. (Foto: Divulgação/Fluminense)

14:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Itália, pelo amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 17h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.