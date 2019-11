Palmeiras desenvolve nova comunicação visual na Academia de Futebol

O Palmeiras divulgou oficialmente nesta segunda-feira (9) a nova comunicação visual da Academia de Futebol na Av. Marques de São Vicente em referência ao centenário do clube alviverde. A iniciativa foi desenvolvida pelo Departamento de Marketing em conjunto com as empresas Trilha Brasil Comunicação e 5visual, visando a modernização de todos os setores do clube.

Além de novas pinturas, sinalizações e bandeiras com o escudo atual, do antigo Palestra Itália e do brasão comemorativo, indicações em inglês e italiano também foram feitas em placas de localização. Foram repaginados os campos de treinamento e o prédio administrativo, onde se situam os Departamentos de Comunicação, Marketing, Administrativo, Futebol e Jurídico, além da sala da presidência e da diretoria executiva

O projeto é mais uma ação, dentre tantas outras, que a diretoria palmeirense está colocando em prática, nos últimos meses, para comemorar o centésimo aniversário do Verdão. Até o início de 2015, uma série de outros eventos deve ocorrer por todo o Brasil com a participação de torcedores e ídolos do Palmeiras.

Confira abaixo outras ações confirmadas para 2014:

JUNHO

Tour por São Paulo no ônibus da delegação

Lançamento do relógio digital

Nova comunicação visual na Academia de Futebol

Inauguração do busto do ídolo Oberdan Cattani

JULHO/AGOSTO

Copa EuroAmericana 2014 e Taça Júlio Botelho (Palmeiras x Fiorentina)

Escolha da Musa do Centenário

Jogue na Academia

Lançamento de livros

Lançamento do monumento do centenário no clube social

Início da entrega de taças comemorativas para ídolos em comum e adversários

AGOSTO

Banquete dos 100 anos

Blitz verde pelas ruas de São Paulo

Casa Palmeiras pelo Brasil

Hotel temático

Mapa Mundi com fotos dos torcedores

Competições esportivas de todas modalidades que o clube pratica

SETEMBRO

Torneio Retrô com ex-jogadores na Rua Javari

Festa dos Veteranos

Comemoração do Dia do Palmeiras (Arrancada Heroica)

OUTUBRO

Evento com torcedores mirins do Palmeiras

NOVEMBRO

Periquitos em Revista

Inauguração do busto do ídolo Marcos

DEZEMBRO

Palmeiras Camp

JANEIRO 2015

Evento comemorativo dos 100 anos do primeiro jogo do Palmeiras