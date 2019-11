Umbro divulga vídeo com imagens do novo uniforme do Náutico

O torcedor do Náutico começa a “matar” a curiosidade para saber como será o novo uniforme da equipe, produzido pela fornecedora de material esportivo Umbro. O novo uniforme do Timbu será lançado, apenas, na próxima segunda-feira (14), mas a Umbro, por meio de uma rede social, divulgou um vídeo, nesta segunda-feira (07), onde revela alguns detalhes do novo manto alvirrubro.

O novo uniforme será oficialmente apresentado às 20h00 da próxima segunda-feira (14), no Espaço Cavalheira, no bairro da Imbiribeira, em Recife. O torcedor que quiser comparecer ao evento já pode adquirir os ingressos na secretaria do clube alvirrubro. Os valores dos bilhetes para o sócio do Náutico custam R$ 299,90. Já os não-sócios terão que pagar R$ 369,90 para poderem participar da festa de lançamento. Os valores poderão ser divido em até três vezes no cartão de crédito.

O evento contará com a presença da panicat Carol Dias, que desfilará com a nova camisa oficial do Náutico. Além disso, haverá apresentação de uma banda e três sócios serão sorteados para desfilarem com o novo manto e o torcedor que adquirir o ingresso terá o direito a buffet, bebidas e a um Pack oficial da Umbro, que vem composto de uma camisa oficial do Náutico, um brinde, que ainda é surpresa, e um vale para que cada alvirrubra possa personalizar a camisa com nome e número.

A estreia do novo uniforme do Náutico acontecerá um dia após o lançamento, na terça-feira (15), na Arena Pernambuco, quando o Timbu enfrentará a equipe do Sampaio Corrêa, às 19h30, em partida que também marcará o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo. Com isso, o Timbu dará um bilhete para os 100 primeiros que comprarem o ingresso do lançamento. Eles ficarão na Área Vip da Arena. Já os 20 primeiros serão sorteados para entrar no gramado e tirar uma foto oficial.

“O Pack Oficial da Umbro consiste numa embalagem personalizada para o Náutico, e será entregue apenas no dia do evento. A ideia é manter o sigilo, bem como a expectativa sobre a nova camisa. Além disso, 22 sócios que comprarem o voucher, serão sorteados para entrar em campo e tirar uma foto oficial, com a nova camisa alvirrubra. Metade com a camisa listrada e a outra metade com a camisa branca do Náutico”, explicou o diretor de Marketing da Umbro, Luiz Henrique Zamboni.

Confira o vídeo divulgado pela Umbro: