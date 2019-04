Recuperado de lesão, Luis Fabiano treina, mas não enfrentará o Bahia

A recuperação de Luis Fabiano ocorreu dentro do tempo previsto pela comissão técnica do São Paulo. Após sofrer um estiramento na coxa esquerda no amistoso contra o time do Orlando City no dia 20 de junho, o atacante voltou a trabalhar com bola nesta sexta-feira (11).

Luis Fabiano participou do treinamento de dois toques e finalizações, e não voltou a sentir incômodos na coxa esquerda, mas apesar da recuperação do atacante, o treinador Muricy Ramalho já descartou a participação do camisa nove diante do Bahia, na próxima quarta-feira (16).

"Precisamos ter cautela com o Luis. Hoje foi apenas o primeiro trabalho com bola dele. Para quarta-feira, está fora. Depois vamos analisar a evolução. Não precisamos ter pressa", declarou o treinador.

O confronto diante do Bahia será a quarta partida do Tricolor sem Luis Fabiano na temporada. O atacante esteve em campo em 27 das 30 partidas já disputadas pelo clube, e é o principal artilheiro da equipe com 15 gols marcados.

Sem seu artilheiro, Muricy Ramalho não deverá realizar alterações no esquema tático do time, uma vez que pode contar agora com Alan Kardec, que realizará sua estreia oficial com a camisa do Tricolor substituindo Luis Fabiano.