Náutico poderá ter três desfalques diante do América-RN

O Náutico está de volta aos trabalhos. Após conseguir uma boa vitória, por 3 a 2, diante do Oeste na noite da última terça-feira (19), na Arena Pernambuco, o elenco alvirrubro retornou as atividades visando o próximo compromisso da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, que será contra o América-RN, no sábado (23), às 16h20, novamente, na Arena Pernambuco.

A movimentação da tarde de quarta-feira (20) teve o grupo dividido. Os jogadores que enfrentaram o Oeste fizeram, apenas, um treino regenerativo, enquanto, os demais atletas do elenco trabalharam com o técnico Dado Cavalcanti, que promoveu um trabalho tático no gramado do CT Wilson Campos.

Mesmo sendo muito cedo para falar sobre a possível escalação do Timbu, o técnico Dado Cavalcanti já sabe que terá, provavelmente, três desfalques para o duelo contra o alvirrubro potiguar. William Alves, Renato Chaves e Crislan são os atletas que devem ficar de fora. O motivo das ausências é por conta de lesões. Os dois primeiros já tinham ficado de fora da última partida pelo mesmo motivo, diferentemente de Crislan, que foi titular e marcou o segundo gol da equipe.

William Alves está fora da equipe alvirrubra desde o Clássico das Emoções, contra o Santa Cruz. Na ocasião, o zagueiro teve uma entorse no tornozelo direito na semana de preparação para o duelo diante do tricolor do Arruda. Desde então, o atleta vem se queixando de dores e ainda não passou para o período de transição. Desta maneira, não terá condições de enfrentar o América-RN.

Já o outro zagueiro lesionado – Renato Chaves – sentiu a posterior da coxa esquerda ainda na partida com o Luverdense no último sábado (16). Renato não enfrentou o Oeste e continuará de fora, pois teve uma lesão de grau 1 constatada e só deverá voltar aos trabalhos pelo clube alvirrubro na próxima semana.

Dos três, Crislan é quem, ainda, tem chances de jogar. O atacante, na última partida, saiu da alegria, pelo belo gol, de voleio, para a tristeza por conta da queda, sobre o ombro, no mesmo lance, que acabou deslocando a clavicula. De acordo com informações do Twitter oficial do clube, o exame de imagem realizado no atleta não apresentou fratura e, com isso, a participação dele não está descartada.