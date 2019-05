Enderson Moreira cita recorrentes erros de finalização do Santos, mas acredita que equipe jogou bem

Descontente com os resultados fora de casa, a diretoria do Santos optou pela troca de comando técnico durante o Campeonato Brasileiro com o objetivo de alcançar uma vaga na próxima Libertadores. Oswaldo de Oliveira saiu, Enderson Moreira chegou. Porém, as falhas do time continuam as mesmas. Após a derrota por 3 a 1 para o Sport, pela 20ª rodada da competição na noite da ultima quarta-feira (10), o atual comandante do Peixe comentou sobre um dos principais problemas do time: as falhas nas finalizações.

“Ao contrário da gente, a equipe do Sport soube aproveitar as oportunidades que criou. Nós criamos muito e não fizemos. Um chute de Lucas Lima, por exemplo, Magrão tirou. Basicamente, foi isso que aconteceu: eles fizeram os gols, foram objetivos.”, analisou Enderson.

Assim como nos últimos jogos, em que o Santos fez boas atuações, mas saiu derrotado no placar, Enderson acredita que o revés na Arena Pernambuco não condiz com o volume de jogo apresentado pelo Alvinegro Praiano.

“Por tudo que fizemos e pelo fato de termos controlado o jogo, acho que merecíamos algo melhor. No segundo tempo, o momento crucial foi um erro nosso na defesa que culminou no gol deles. Mas não fomos pegos de surpresa.”, desabafou.

O treinador preferiu não entrar em detalhes a respeito da arbitragem de Grazianni Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. O Santos teve dois gols anulados na partida, um deles de maneira equivocada enquanto a partida ainda estava em 2 a 1 para o time de Pernambuco. O treinador preferiu enaltecer seus comandados e explicar que o terceiro gol sofrido nasceu do ímpeto de sua equipe em buscar o empate.

“Um gol naquelas circunstâncias anulado foi muito ruim para nós, poderia mudar a história do confronto. Mas nosso time se esforçou, controlou a partida quase todo tempo. O placar faz parte. Eu estava na linha da jogada de Leandro Damião quando ele fez o gol. Tive a sensação de que a jogada era boa, mas o assistente que estava na linha achou diferente. Depois vimos que o gol tinha sido lícito. Faz parte. No fim ficou mesmo difícil segurar, uma vez que precisamos sair para buscar o empate. Então, o terceiro gol foi até natural.”, avaliou o treinador.

O resultado faz o Santos cair uma posição na tabela, ficando na decima colocação, com 26 pontos. Agora, o time da vila busca a reabilitação enfrentando o Coritiba no próximo sábado (13), as 21h, na Vila Belmiro.