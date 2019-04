Dorival lamenta empate no clássico: "Criamos mais oportunidades"

Mais uma vez, em um jogo com cinco minutos de acréscimo, o Palmeiras sofreu o gol do empate no final da partida. No clássico deste sábado (25), o Verdão vencia por 1 a 0 até que, aos 45 minutos da etapa complementar, o Corinthians alcançou o placar.

No jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior lamentou a igualdade e, ao contrário do que disse Mano Menezes, acredita que o Alviverde mostrou melhor futebol com chances mais claras de gol.

"Cada um olha a partida por um prisma. Não vi esse volume todo. Se teve uma equipe que criou muitas oportunidades, essa foi o Palmeiras. As zagas prevaleceram sobre os ataques, mas poderíamos ter definido a partida. De repente, num lance um pouco complicado, meio tumultuado, acabou saiu o gol de empate, penalizando mais uma vez uma equipe que está lutando. Uma hora as coisas vão começar a sorrir para o nosso lado também", comentou.

O técnico também comentou sobre a situação que se repetiu no Derby e disse que é difícil saber o que fazer para evitar os gols nos finais das disputas, mas ressaltou que é uma equipe que luta a todo tempo.

"Se tivéssemos uma solução (para evitar gols no fim das partidas), já teríamos usado. Foram dois jogos, (perdemos) quatro pontos importantíssimos que nos dariam outra situação na tabela. O empate saiu num lance complicado, tumultuado. Fomos penalizados mais uma vez, mas é uma equipe que está lutando. Uma horas as coisas vão começar a sorrir para o nosso lado também", relatou.

Por fim, Dorival relatou que o time de Palestra Itália precisa melhorar em vários aspectos para manter os resultados conquistados durante o jogo e não ficar com o gosto amargo na conclusão dos embates.

"Acho que temos que tentar correções, melhorar em todos os aspectos. O Palmeiras vem evoluindo na medida do possível, vem se mostrando uma equipe respeitada, o que é um ponto importante. São dois resultados de sabor desagradável em razão da situação ocorrida nos 90 minutos, mas uma partida não termina aos 45 minutos do segundo tempo e temos que ter essa consciência", finalizou.