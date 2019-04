Grêmio derrota o Vitória na Arena com gol contra de Richarlyson

Partida válida pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu e venceu o Vitória na noite deste sábado (1), na Arena, em Porto Alegre. O único gol da partida saiu da cabeça de Richarlyson, que marcou contra, aos 44 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor avançou para o quinto lugar, com 54 pontos e permanece na luta por uma vaga da Libertadores da América. Já o Vitória não conseguiu emplacar uma sequência de bons resultados e permaneceu na 16º colocação, com 34 pontos e permanece brigando para não entrar na zona de rebaixamento.

Após muito mistério ao longo da semana, o técnico Luiz Felipe Scolari promoveu mudanças na escalação gremista. Alan Ruiz, Riveros e Zé Roberto estão suspensos, enquanto Rhodolfo está em fase final de tratamento no joelho. Breno na lateral, Michel Bastos no meio-campo e Lucas Coelho no ataque com Barcos foram as novidades. Ney Franco também teve baixas: Dinei e Willian Henrique estão lesionados e o lateral Mansur sentiu dores e foi vetado para o confronto.

Além de brigar contra as últimas posições do Brasileirão, os visitantes desta noite tiveram que lutar contra um tabu: o Vitória não vence o Grêmio em Porto Alegre há cerca de 32 anos, o equivalente a treze jogos.

Na próxima rodada, o Grêmio disputará o clássico gaúcho contra o Internacional e o Vitória receberá o São Paulo.

Jogo equilibrado e gol contra marcam a primeira etapa

Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem a uma conselheira gaúcha que faleceu nesta semana, que era a mais antiga de um clube brasileiro. Após o apito, que deu início ao jogo, os donos da casa erravam passes e pareciam tensos. Tirando proveito disso, o Vitória chegou com muito perigo logo no primeiro minuto, com Edno: Richarlyson recebeu e arrancou pela lateral, cruzou para a área e o jogador chutou no canto, na trave de Marcelo Grohe; no rebote, o mesmo jogador finalizou novamente, mas a zaga afastou.

O primeiro chute a gol dos gaúchos aconteceu com dez minutos de bola rolando, em um lance atrapalhado da zaga do Vitória. A bola foi lançada para o campo dos baianos e a dupla de zaga perdeu o domínio para Barcos, isolado no ataque, que avançou, driblou um defensor e chutou rasteiro; a bola passou muito perto do gol de Wilson, mas saiu pela linha de fundo. Com o passar do tempo, era visível a postura de cada equipe na partida: o Vitória, que estava com uma escalação bem defensiva, não adotou tal postura ao pé da letra dentro das quatro linhas; já o Grêmio, tendo uma formação mais ofensiva com dois centroavantes, não foi tão agressivo como parecia que seria.

Aos 24 minutos, uma das poucas chances de gol saiu dos pés de Luan. O meia recebeu passe de Lucas Coelho e encobriu o goleiro Wilson, porém a zaga tirou a bola de cima da linha, gerando reclamação dos jogadores gremistas, que afirmaram que bola havia entrado. Logo depois, mais um lance de perigo dos donos da casa. Lucas Coelho, a grande novidade dos gremistas nesta noite, recebeu passe e arriscou forte de fora da área, obrigando o camisa 1 do Vitória a espalmar para escanteio.

E quando o jogo se encaminhava para os minutos finais sem grandes emoções, o gol saiu, contra. Pará cruzou para a área e Richarlyson cabeceou para o fundo das redes de Wilson. Gol. Na comemoração, o lateral correu para os braços do técnico Luiz Felipe Scolari. Aos 45 minutos, fim da primeira etapa.

Segundo tempo sem grandes emoções decreta vitória gaúcha

Para a segunda etapa, ambas as equipes não realizaram alterações em suas escalações. O Grêmio retornou mais ofensivo e pressionando a saída de bola do adversário, que mostrava-se mais recuado do que no primeiro tempo.

Aos 13 minutos, mais uma chance de ataque do Tricolor, com Lucas Coelho. O centroavante recebeu passe, cortou a zaga e mandou uma bomba em direção ao gol, mas Wilson espalmou. Logo depois, o Vitória melhorou em campo e passou a pressionar a equipe gremista em seu campo de defesa, que recuou, ao ponto de colocar mais um volante na partida.

Na parte final, o jogo tornou-se dramático. O time de Ney Franco, que pressionou em busca do empate, abusava das bolas lançadas para a área, que precisavam ser afastadas pela defesa gremista. Já a equipe de Luiz Felipe Scolari chegava mais ao ataque e também usava a bola aerea para ampliar o marcador, mas não obtinha êxito em suas investidas.

Aos 49 minutos, fim de jogo na Arena do Grêmio. O único gol da partida foi marcado contra, por Richarlyson, ainda na 1º etapa. Com essa vitória, a equipe gaúcha avançou para o quinto lugar, com 54 pontos. O Vitória permaneceu no 16º lugar, uma colocação acima da zona de rebaixamento, com 34 pontos.